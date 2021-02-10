Коронавирус: ФРГ введет контроль на границе с Чехией и Австрией

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 108 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 12 февраля (время московское).
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Глава немецкого Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) отметил, что карантинные меры эффективно действуют не только против коронавируса, но и против инфекционных заболеваний в целом. По словам Вилера, в Германии и во всем мире отмечается значительное сокращение заражения гриппом. Обычно в Германии в неделю регистрируются тысячи случаев инфицирования, в настоящее время в лучшем случае фиксируется 20-30 вновь заразившихся гриппом.
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В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России на приговор за фейки о COVID-19. Ее подала жительница Перми, получившая летом 2020 года 300 часов обязательных работ за "публичное распространение заведомо ложной информации". По мнению адвоката Ирины Хруновой, представляющей правозащитную группу "Агора", российский суд нарушил право ее подзащитной на свободу выражения мнения, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека.
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Германия вводит временный пограничный контроль на границе с Чехией и отдельными регионами Австрии. Он начнет действовать с воскресенья, 14 февраля. В Чехии и австрийском Тироле быстро распространяются новые варианты коронавируса
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Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер
Футболист мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер (Thomas Müller), который накануне был положительно протестирован на коронавирус, вернется из Катара в Мюнхен отдельно от команды. Как сообщает издание Bild, клуб использует для этой цели частный самолет, в котором игрок будет полностью изолирован от членов экипажа. После возвращение в Мюнхен, Мюллер отправится в карантин. Накануне в Дохе "Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу и стала вторым клубом в истории, завоевавшим шесть титулов в одном сезоне.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Владимир Путин заявил о планах привиться от коронавируса ближе к осени. Накануне спецкор издания "Коммерсант" Андрей Колесников утверждал, что на закрытой встрече с главредами российских СМИ Путин допустил, что может вакцинироваться в конце лета - начале осени. "Президентом говорилось и о других возможностях. В целом Колесников неверно изложил", - сказал Песков, отметив, что Путин сам сообщит, когда сделает прививку.
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В Венгрии вновь растет число инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Вероятно, это связано с распространением британского варианта коронавируса, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, правительство не считает нужным ужесточать карантинные меры. Рост числа вакцинированных, считает политик, будет противодействовать развитию вируса. Венгрия использует вакцины российского и китайского производства.
BioNTech разрабатывает программу управления вакцинацией
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В лаборатории немецкой фирмы BioNTech
Немецкая компания BioNTech разрабатывает программное обеспечение для управления общенациональной вакцинацией. Как сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на компанию, оно фактически готово. Программа, в частности, будет контролировать доставку и распределение вакцины. Ожидается, что пилотный проект будет опробован в Баварии.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах. Об этом в интервью агентству РБК рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. "Перчатки рекомендуются в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще, то есть где есть близкий контакт с людьми, в местах оказания каких-то услуг", - уточнила она. По словам Вуйнович, эксперты ВОЗ советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком.
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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 15 089 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 507. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 042 837 случаев заражения коронавирусной инфекции, 79 194 умерших и 3 559 142 выздоровевших.
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В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 507 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 264 665. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 3336 человек: за минувшие сутки скончались 10 пациентов. Выздоровели 256 684 инфицированных. В Грузии проживают около 4 млн человек.
++09.40++
В Украине за сутки выявлены 4773 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 116 пациентов. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 262 867, скончались 24 174 пациента, выздоровели 1 106 155 человек.
Австралийский этап "Большого шлема" будет проходить без зрителей
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Турнир "Большого шлема" в Мельбурне - пока со зрителями
Во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне (штат Виктория) могут быть введены 5-дневные ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусом. В карантинном отеле города в четверг были выявлены 13 новых подтвержденных случаев SARS-CoV-2. Как сообщает газета Herald Sun со ссылкой на источник в правительстве, рассматривается план введения жесткого локдауна, в том числе запрет на выход из домов без экстренной необходимости.
Организаторы открытого чемпионата Австралии по теннису, одного из четырех турниров "Большого шлема", проходящего в городе, сообщили, что, начиная с 13 февраля и в течение последующих пяти дней, все матчи будут проходить при пустых трибунах.
++07.30++
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 9860 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ были инфицированы 2 320 093 человека. За последние 24 часа скончались 556 пациентов, общее число летальных исходов составило 64 191. Выздоровели более 2,1 млн человек.
Индикатор распространения инфекции продолжает медленно снижаться - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 62,2 случая заражения.
++06.10++
В девяти федеральных землях Германии отмечены нарушения очереди при вакцинировании от коронавируса. Так, в некоторых небольших городах политики получили вакцину раньше, чем более приоритетные группы. Кроме того, в землях Саксония-Анхальт и Саксония были привиты полицейские, в Рейнланд-Пфальце - пожарные, а в Гамбурге - полицейские и пожарные. В Гессене и Бремене было привито руководство больниц. В большинстве случаев нарушение порядка вакцинирования объяснялось тем, что остались невостребованные дозы вакцины.
++05.00++
Посетившие китайский город Ухань эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают маловероятным лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. При этом версия биотерроризма не рассматривается, заявил эксперт группы ВОЗ от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.
Белый дом мог скрывать данные о состоянии здоровья Трампа
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Дональд Трамп, бывший президент США (фото из архива)
Власти США могли скрывать реальное состояние здоровья бывшего президента Дональда Трампа во время заболевания коронавирусом. По информации источников газеты The New York Times, состояние Трампа "было хуже, чем признавали публично": содержание кислорода в крови было пониженным, у Трампа были симптомы пневмонии. По данным издания, врачи были "чрезвычайно обеспокоены" и полагали, что Трампа следует подключить к аппарату ИВЛ до прибытия в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Парламент Чехии решил не продлевать режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса. Он был объявлен 5 октября и завершится 14 февраля. Уже на следующий день, 15 февраля, в Чехии могут открыться все магазины, музеи, театры, спортивные объекты. В Минздрав страны резко раскритиковали это решение, там опасаются коллапса системы здравоохранения. В некоторых регионах, в том числе в Праге, заявили о намерении ввести локальный локдаун.
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Черногория разрешила ввоз российскойвакцины "Спутник V", первые дозы препарата будут доставлены в течение следующей недели. Страна также заявляла о планах покупки вакцины BioNTech/Pfizer и Sinofarm.
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США намерены привить 300 млн жителей к концу июля, заявил президент страны Джо Байден. По его словам, Вашингтон подписал контракты на покупку еще 200 миллионов доз вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna. Байден раскритиковал прежнее руководство страны за отсутствие плана борьбы с пандемией. В США проживают около 328 млн человек.
Хроника пандемии 11 февраля >>>
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
2 ноября в Германии начался второй локдаун за время коронавирусной пандемии - мягкий или частичный, как здесь его называют. В конце месяца федеральные и земельные власти локдаун решили продлить - пока до 20 декабря. Но канцлер Ангела Меркель отметила, что у страны впереди - "тяжелые месяцы".
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
В этой галерее мы собрали снимки, сделанные в первые недели второго локдауна. Подборка, конечно, субъективная, но мы попытались взглянуть на ситуацию с разных сторон, отметить какие-то характерные моменты. На первом кадре - закрытое кафе в новом аэропорту Берлина, а фотография этого пасхального яйца (!) была сделана в ноябре в одном из музеев.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
В Германии во время локдауна в декабре смогут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домашних хозяйств, без учета детей возраста до 14 лет. В Рождество в большинстве земель, пока - кроме Берлина, запланированы послабления: до 10 человек. Отели для туристов закрыты. На фотографии - пустой причал на курорте Зеллин на острове Рюген.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
11 ноября в Германии обычно шумно и весело открывают карнавальный сезон. Власти заранее приняли меры и договорились с организаторами карнавальных мероприятий об отмене торжеств. По всему Кельну, например, развесили плакаты с убедительными просьбами оставаться в этот день дома, а над городом даже летал дирижабль с таким же призывом на местном диалекте.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Несмотря на локдаун, в Кельне все же выбрали карнавальных Принца, Крестьянина и Деву. "Править" будут не один, а два карнавальных сезона. Вот они на службе в соборе. Понятно, что во время пандемии не будет традиционных заседаний, вечеринок и шествий. Карнавальный триумвират сосредоточит свои усилия на благотворительности.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
От карнавала - к Рождеству. Привычных рынков, базаров или ярмарок в немецких городах не будет, но улицы и площади украшают или уже украсили. Хотя и не везде. В Дортмунде, к примеру, решили отказаться от установки самой большой в мире елки из живых деревьев. Мы об этом рассказывали. А эта фотография сделана в столице Тюрингии - Эрфурте.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Во времена пандемии в Германии защитные маски носят даже шоколадные Санта-Клаусы, вернее - немецкие Рождественские деды. Большинство людей, подрабатывающих "Морозами" в праздники, в этом сезоне останется без работы. Увы. Хотя есть надежда на визиты по видеосвязи. Хорошая новость на этом фоне - традиционные рождественские почтамты в Германии заработали.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Предрождественские недели очень важны для торговли. Этот робот напоминает посетителям торгового центра в Дюссельдорфе о необходимости носить маски. Обсуждая дополнительные меры при продлении локдауна, власти решили в декабре ограничить количество посетителей магазинов - в зависимости от торговой площади. Эту меру многие встретили скептически, опасаясь очередей на входах.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Такие знаки или надписи сейчас можно увидеть повсюду в Германии, особенно - в пешеходных зонах. Решение принимают местные власти. Они же следят за исполнением требований. Делают это обычно сотрудники ведомств общественного порядка, иногда - совместно с полицией. Этот снимок - из Мюнхена.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
К отдельным мерам относятся в Германии по-разному, не отвергая при этом самой необходимости бороться с вирусом. Но есть и те, кто полностью отрицает сам факт существования вируса. Корона-скептики считают все происходящее заговором. Организуемые ими по всей Германии демонстрации - еще одна сторона пандемии.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Этот и предыдущий снимки сделаны 18 ноября в Берлине, когда бундестаг принял новую редакцию закона о борьбе с инфекционными заболеваниями, чтобы подвести правовую базу под ограничения общественной и экономической жизни, введенные для борьбы с коронавирусом. Демонстранты около Рейхстага не соблюдали требуемые гигиенические правила и отказались расходиться. Полиции пришлось применить водометы.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Этот снимок сделан 22 ноября в Гамбурге - во время демонстрации тех, кто не согласен с корона-скептиками и поддерживает меры властей. Людей на этой акции меньше? Может быть. Скорее - они просто соблюдают дистанцию.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Вот так борются с последствиями пандемии в палатах интенсивной терапии. Эта фотография сделана в Университетской клинике Ахена. Пока коек для тяжелобольных пациентов в Германии хватает, но число их все же ограничено, даже если задействовать все резервы и персонал.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Общее число жертв пандемии, скончавшихся в результате коронавирусной инфекции или от возникших осложнений, уже превысило в Германии 15 тысяч человек, а подтвержденных случаев болезни - более миллиона. Эта фотография сделана во время экуменической службы в память о жертвах коронавируса в Хильдесхаймском соборе.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Поводы для оптимизма дают сообщения об эффективности разрабатываемых прививок. В Германии уже создают инфраструктуру и готовят планы вакцинации. Этот снимок сделан на одной из немецких фирм, работающих в этой области: IDT Biologika в Дессау. Ее в ноябре посетил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Одними из первых прививки от коронавируса получат сотрудники домов престарелых, медицинский персонал, а также представители групп риска. Эта фотография сделана в ноябре в одном из баварских центров по уходу за пожилыми людьми.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Во время пандемии жители Германии стали реже сдавать кровь в качестве доноров, но это очень важно и нужно делать. С призывами не забывать об этом к населению регулярно обращаются политики и представители разных организаций. На этом ноябрьском снимке - один из донорских центров в Кельне.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Особенно нелегкие времена сейчас - для бездомных. На улицах - меньше людей. Значит - меньше пожертвований. Благотворительным организациям тоже сложнее работать - из-за профилактических требований. В Гамбурге для бездомных сейчас приспособили этот крытый рынок. Люди могут находиться здесь в тепле хотя бы в дневное время.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Во время частичного локдауна в Германии продолжают работать школы и детские сады. На занятиях нужно носить маски, классные помещения - регулярно проветривать. В этой школе в Майнце испытывают новую систему вентиляции.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Футбольные и другие спортивные матчи тоже проводятся, но без публики. Игроки и сотрудники команд регулярно проходят тесты на коронавирус и должны соблюдать другие строгие правила. Этот снимок сделан в немецкой столице 20 ноября во время игры баскетбольных команд "Альба" (Берлин) и "Зенит" (Санкт-Петербург).
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
"Test to Fly". В середине ноября немецкая авиакомпания "Люфтганза" начала проводить бесплатные экспресс-тесты пассажиров перед рейсами. Посадочный талон активируется только после получения негативного результата. Этот снимок сделан в международном аэропорту Мюнхена.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Здесь перед нами - не какие-то домашние посиделки или уютное телевизионное ток-шоу. Так проходил очередной съезд "зеленых", приуроченный к 40-летию создания этой партии. Он был организован в форме большой видеоконференции. Руководство партии и журналисты собрались в просторном конференц-центре в Берлине. Делегаты участвовали в работе съезда из дома или из офисов.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Так называемый мягкий локдаун оказался весьма жестким для культуры. Концертные залы, театры, музеи и другие учреждения закрыты. Такую акцию под названием "Social Distance Stacks" провели в ноябре музыканты филармонического оркестра в Штутгарте - сыграли в пластиковых шарах.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Выступать нельзя, но репетировать все же можно. В Любеке участники ансамбля "Vagabund" сняли для этих целей пустующий магазин по продаже одежды.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
В отличие от первого локдауна сейчас в Германии продолжают работать парикмахерские. Хозяйка одного салона в саксонском Айленбурге решила расширить площадь своего заведения, вернее - оборудовать отдельное и очень уютное помещение в своем садовом домике, который раньше использовался для хранения инвентаря. И дистанцию клиентам соблюдать легче, и атмосфера более спокойная.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
В конце подборки - несколько фотографий, которые мы уже публиковали в нашей рубрике "Кадр за кадром". Партию таких вот необычных рождественских украшений (курящих человечков-вирусологов) выпустили в немецком регионе Рудные горы. Жители Германии без труда узнают в этом человечке руководителя Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" - профессора Кристиана Дростена.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
"Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - новые пончики от братьев-кондитеров Якоба и Хавьера Ноймайеров из Баварии. С помощью этого однозначного жеста они хотят обратить внимание на потерю почти половины оборота из-за второго локдауна. Обслуживать клиентов за столиками сейчас нельзя, плюс отсутствуют заказы из отелей.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Все больше немецких кинотеатров, закрытых сейчас из-за второго локдауна, предлагают своим клиентам такой сервис: доставку свежего попкорна и начос на дом. Эта фотография сделана в Кобленце.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта-на-Майне, который сейчас для посетителей закрыт. Внутри - инсталляция под названием "Панда-Мия". Панд можно купит по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
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Второй локдаун в Германии. Фотографии
Завершим же наше путешествие по ноябрьской Германии в Берлине, где к началу рождественского сезона включили праздничную иллюминацию. Пусть эти огни станут тем самым светом в конце затянувшегося туннеля...
Автор: Максим Нелюбин