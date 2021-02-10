Коронавирус: ФРГ введет контроль на границе с Чехией и Австрией

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 108 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 12 февраля (время московское).

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Глава немецкого Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) отметил, что карантинные меры эффективно действуют не только против коронавируса, но и против инфекционных заболеваний в целом. По словам Вилера, в Германии и во всем мире отмечается значительное сокращение заражения гриппом. Обычно в Германии в неделю регистрируются тысячи случаев инфицирования, в настоящее время в лучшем случае фиксируется 20-30 вновь заразившихся гриппом.

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В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России на приговор за фейки о COVID-19. Ее подала жительница Перми, получившая летом 2020 года 300 часов обязательных работ за "публичное распространение заведомо ложной информации". По мнению адвоката Ирины Хруновой, представляющей правозащитную группу "Агора", российский суд нарушил право ее подзащитной на свободу выражения мнения, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека.

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Германия вводит временный пограничный контроль на границе с Чехией и отдельными регионами Австрии. Он начнет действовать с воскресенья, 14 февраля. В Чехии и австрийском Тироле быстро распространяются новые варианты коронавируса

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Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер

Футболист мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер (Thomas Müller), который накануне был положительно протестирован на коронавирус, вернется из Катара в Мюнхен отдельно от команды. Как сообщает издание Bild, клуб использует для этой цели частный самолет, в котором игрок будет полностью изолирован от членов экипажа. После возвращение в Мюнхен, Мюллер отправится в карантин. Накануне в Дохе "Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу и стала вторым клубом в истории, завоевавшим шесть титулов в одном сезоне.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Владимир Путин заявил о планах привиться от коронавируса ближе к осени. Накануне спецкор издания "Коммерсант" Андрей Колесников утверждал, что на закрытой встрече с главредами российских СМИ Путин допустил, что может вакцинироваться в конце лета - начале осени. "Президентом говорилось и о других возможностях. В целом Колесников неверно изложил", - сказал Песков, отметив, что Путин сам сообщит, когда сделает прививку.

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В Венгрии вновь растет число инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Вероятно, это связано с распространением британского варианта коронавируса, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, правительство не считает нужным ужесточать карантинные меры. Рост числа вакцинированных, считает политик, будет противодействовать развитию вируса. Венгрия использует вакцины российского и китайского производства.

BioNTech разрабатывает программу управления вакцинацией

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В лаборатории немецкой фирмы BioNTech

Немецкая компания BioNTech разрабатывает программное обеспечение для управления общенациональной вакцинацией. Как сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на компанию, оно фактически готово. Программа, в частности, будет контролировать доставку и распределение вакцины. Ожидается, что пилотный проект будет опробован в Баварии.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций по ношению перчаток в общественных местах. Об этом в интервью агентству РБК рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. "Перчатки рекомендуются в медицинских учреждениях и там, где есть высокий шанс заразиться или заразить кого-то еще, то есть где есть близкий контакт с людьми, в местах оказания каких-то услуг", - уточнила она. По словам Вуйнович, эксперты ВОЗ советуют регулярно мыть руки в течение 20-40 секунд или обрабатывать их антисептиком.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 15 089 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 507. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 042 837 случаев заражения коронавирусной инфекции, 79 194 умерших и 3 559 142 выздоровевших.

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В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 507 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 264 665. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 3336 человек: за минувшие сутки скончались 10 пациентов. Выздоровели 256 684 инфицированных. В Грузии проживают около 4 млн человек.

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В Украине за сутки выявлены 4773 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 116 пациентов. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 262 867, скончались 24 174 пациента, выздоровели 1 106 155 человек.

Австралийский этап "Большого шлема" будет проходить без зрителей

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Турнир "Большого шлема" в Мельбурне - пока со зрителями

Во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне (штат Виктория) могут быть введены 5-дневные ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусом. В карантинном отеле города в четверг были выявлены 13 новых подтвержденных случаев SARS-CoV-2. Как сообщает газета Herald Sun со ссылкой на источник в правительстве, рассматривается план введения жесткого локдауна, в том числе запрет на выход из домов без экстренной необходимости.

Организаторы открытого чемпионата Австралии по теннису, одного из четырех турниров "Большого шлема", проходящего в городе, сообщили, что, начиная с 13 февраля и в течение последующих пяти дней, все матчи будут проходить при пустых трибунах.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 9860 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ были инфицированы 2 320 093 человека. За последние 24 часа скончались 556 пациентов, общее число летальных исходов составило 64 191. Выздоровели более 2,1 млн человек.

Индикатор распространения инфекции продолжает медленно снижаться - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 62,2 случая заражения.

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В девяти федеральных землях Германии отмечены нарушения очереди при вакцинировании от коронавируса. Так, в некоторых небольших городах политики получили вакцину раньше, чем более приоритетные группы. Кроме того, в землях Саксония-Анхальт и Саксония были привиты полицейские, в Рейнланд-Пфальце - пожарные, а в Гамбурге - полицейские и пожарные. В Гессене и Бремене было привито руководство больниц. В большинстве случаев нарушение порядка вакцинирования объяснялось тем, что остались невостребованные дозы вакцины.

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Посетившие китайский город Ухань эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают маловероятным лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2. При этом версия биотерроризма не рассматривается, заявил эксперт группы ВОЗ от РФ, заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

Белый дом мог скрывать данные о состоянии здоровья Трампа

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Дональд Трамп, бывший президент США (фото из архива)

Власти США могли скрывать реальное состояние здоровья бывшего президента Дональда Трампа во время заболевания коронавирусом. По информации источников газеты The New York Times, состояние Трампа "было хуже, чем признавали публично": содержание кислорода в крови было пониженным, у Трампа были симптомы пневмонии. По данным издания, врачи были "чрезвычайно обеспокоены" и полагали, что Трампа следует подключить к аппарату ИВЛ до прибытия в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

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Парламент Чехии решил не продлевать режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса. Он был объявлен 5 октября и завершится 14 февраля. Уже на следующий день, 15 февраля, в Чехии могут открыться все магазины, музеи, театры, спортивные объекты. В Минздрав страны резко раскритиковали это решение, там опасаются коллапса системы здравоохранения. В некоторых регионах, в том числе в Праге, заявили о намерении ввести локальный локдаун.

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Черногория разрешила ввоз российскойвакцины "Спутник V", первые дозы препарата будут доставлены в течение следующей недели. Страна также заявляла о планах покупки вакцины BioNTech/Pfizer и Sinofarm.

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США намерены привить 300 млн жителей к концу июля, заявил президент страны Джо Байден. По его словам, Вашингтон подписал контракты на покупку еще 200 миллионов доз вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna. Байден раскритиковал прежнее руководство страны за отсутствие плана борьбы с пандемией. В США проживают около 328 млн человек.

Хроника пандемии 11 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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