В ФРГ выступают за снятие карантинных ограничений с ресторанов и театров

Три четверти опрошенных Kantar считают, что рестораны в ФРГ можно снова открыть в декабре, две трети поддержали открытие театров и музеев. Власти 16 ноября обсудят промежуточные итоги локдауна.
Большинство жителей Германии выступают против продления ограничительных мер по борьбе с коронавирусом с наступлением зимы, следует из опроса, проведенного институтом Kantar по заказу еженедельника Bild am Sonntag. Его результаты опубликованы в воскресенье, 15 ноября.
Три четверти респондентов (78 процентов) считают, что рестораны в декабре можно вновь открыть для посетителей. И лишь 18 процентов опрошенных выразили противоположную точку зрения. В то же время за открытие немецких культурных учреждений высказались две трети (68 процентов) участников опроса, против выступил каждый четвертый (28 процентов). При этом более половины (59 процентов) не поддержали снятие ограничений социальных контактов в декабре, а каждый третий (35 процентов) высказался за такую форму ослабления.
Мягкий локдаун на всей территории Германии вступил в силу 2 ноября и действует как минимум до 1 декабря. На один месяц в ФРГ закрыты все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания. Жителям предписано ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства до абсолютного минимума.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и главы правительств федеральных земель 16 ноября обсудят промежуточные результаты ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. В то же время глава Союза немецких городов и общин Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) высказался против ослабления ограничений, объяснив свою позицию высоким количеством новых случаев заражения и невозможностью масштабно отслеживать контакты инфицированных.
Возбудитель заболевания COVID-19 с начала пандемии обнаружен более чем у 54 млн жителей планеты, свыше 1,3 млн больных с SARS-CoV-2 умерли, а почти 38 млн выздоровели, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (11,2 млн), Индии (8,8 млн) и Бразилии (5,8 млн). Медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового вируса.
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