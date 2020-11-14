 В ФРГ выступают за снятие карантинных ограничений с ресторанов и театров | Новости из Германии о Германии | DW | 15.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В ФРГ выступают за снятие карантинных ограничений с ресторанов и театров

Три четверти опрошенных Kantar считают, что рестораны в ФРГ можно снова открыть в декабре, две трети поддержали открытие театров и музеев. Власти 16 ноября обсудят промежуточные итоги локдауна.

Закрытое кафе во Франкфурте

Большинство жителей Германии выступают против продления ограничительных мер по борьбе с коронавирусом с наступлением зимы, следует из опроса, проведенного институтом Kantar по заказу еженедельника Bild am Sonntag. Его результаты опубликованы в воскресенье, 15 ноября.

Три четверти респондентов (78 процентов) считают, что рестораны в декабре можно вновь открыть для посетителей. И лишь 18 процентов опрошенных выразили противоположную точку зрения. В то же время за открытие немецких культурных учреждений высказались две трети (68 процентов) участников опроса, против выступил каждый четвертый (28 процентов). При этом более половины (59 процентов) не поддержали снятие ограничений социальных контактов в декабре, а каждый третий (35 процентов) высказался за такую форму ослабления.

Что означает мягкий локдаун в Германии

Мягкий локдаун на всей территории Германии вступил в силу 2 ноября и действует как минимум до 1 декабря. На один месяц в ФРГ закрыты все предприятия досуга, рестораны, кафе и большинство предприятий сферы обслуживания. Жителям предписано ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства до абсолютного минимума.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и главы правительств федеральных земель 16 ноября обсудят промежуточные результаты ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. В то же время глава Союза немецких городов и общин Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) высказался против ослабления ограничений, объяснив свою позицию высоким количеством новых случаев заражения и невозможностью масштабно отслеживать контакты инфицированных.

Возбудитель заболевания COVID-19 с начала пандемии обнаружен более чем у 54 млн жителей планеты, свыше 1,3 млн больных с SARS-CoV-2 умерли, а почти 38 млн выздоровели, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (11,2 млн), Индии (8,8 млн) и Бразилии (5,8 млн). Медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового вируса.

Смотрите также:

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    #stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    … с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".

  • Мюнхен

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.

  • Дюссельдорф

    Мягкий локдаун в Германии

    Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    "Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.

  • Штутгарт

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.

  • Шверине

    Мягкий локдаун в Германии

    Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.

  • Майнц

    Мягкий локдаун в Германии

    Утро на автобане около Майнца

  • Остров Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт

  • Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:26

Вторая волна пандемии: как влияют карантин и самоизоляция на жизнь молодежи?

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый локдаун в Германии: что можно и что нельзя во времена пандемии  

Убытки из-за коронавируса: кому в ФРГ предоставят финансовую помощь  

Реклама

Самые читаемые

Как вокалист Rammstein разозлил всех одним интервью  

"На перевоспитание" в колхоз: как власти Беларуси борются с бастующими  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно