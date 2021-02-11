Излечившаяся от коронавируса француженка отметила 117-летие

Монашка, сестра Андре, в миру Люсиль Рандон, является самой пожилой жительницей Европы, что документально подтверждено. Последние годы она проживала в одном из домов престарелых во французском городе Тулон. Долгожительница уже некоторое время назад лишилась зрения, передвигается она в коляске.

В середине января ей поставили диагноз: коронавирус. Обнаружился он, можно сказать, случайно: течение болезни было бессимптомным. Сестра Андре, пережившая две мировые войны, стойко перенесла и эту напасть. Женщина полностью вылечилась и сейчас чувствует себя не хуже, чем прежде – до обнаружения злосчастного вируса.

Во время самоизоляции Люсиль Рандон очень не хватало общения с подружками по дому престарелых. Но сегодня, в день ее рождения, уже можно развлечься и поболтать. Всю жизнь французская долгожительница провела в заботах о других: служила гувернанткой, ухаживала в больнице за сиротами и стариками. В монастырь она поступила в возрасте 105 лет. В 2018 году ее включили в список ста старейших жителей Земли в истории.

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