Польша направит еще 500 военных для охраны границы с Беларусью

Власти Польши объявили о размещении на границе с Беларусью дополнительных войск и военной техники для защиты от наплыва нелегальных мигрантов, которых, по их мнению, используют Беларусь и Россия для дестабилизации Евросоюза. "Мы имеем дело с хорошо организованной акцией со стороны Минска и Москвы", - сказал на пресс-конференции в понедельник, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Выступая после встречи с министром внутренних дел и администрации Польши Мариушем Каминьским и начальником Пограничной службы генералом Томашем Прагой, Моравецкий отметил, что власти страны будут "с полной решимостью" защищать польскую границу.

Каминьский сообщил, что к границе с Беларусью на этой неделе будут направлены еще 500 военнослужащих и 8 единиц военной техники, которые укрепят пограничную охрану.

Польша, Литва и Латвия обвиняют власти в Минске в организованной доставке беженцев к внешней границе ЕС. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения в районах на границе с Беларусью. В конце мая, после того как западные страны ужесточили санкции против Беларуси, правитель страны Александр Лукашенко объявил, что Минск больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС.

Гибель четырех мигрантов на белорусско-польской границе

Моравецкий и Каминьский считают, что власти Беларуси ввели безвизовый режим с некоторыми странами Ближнего Востока, которые имеют "миграционный потенциал", для привлечения мигрантов и их отправки в Польшу и Литву. Глава польского правительства отметил, что количество незаконных попыток пересечения белорусско-польской границы постоянно растет.

В минувшее воскресенье, 19 сентября, на разных участках приграничной зоны на территории Польши были обнаружены тела трех погибших мигрантов, один из которых был гражданином Ирака. По словам Моравецкого, они скончались из-за переохлаждения и переутомления. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура, сообщили в польской погранслужбе.

Ранее в тот же день Госпогранкомитет и Следственный комитет Беларуси сообщили о том, что на белорусской стороне границы было обнаружено еще одно тело женщины - 39-летней гражданки Ирака. Эту информацию позднее подтвердил начальник польской погранслужбы.

С начала года в Польше, по оценкам местных властей, было зафиксировано свыше 8000 попыток нелегально пересечь границу республики с белорусской стороны, в том числе только с начала сентября - более 3800 попыток.

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