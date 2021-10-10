СМИ: В Германии расследуют причастность Лукашенко к контрабанде мигрантов

В Германии расследуют причастность правителя Беларуси Александра Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Беларуси через Польшу в ФРГ. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета Bild am Sonntag (BamS) в номере за воскресенье, 10 октября. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным федеральной полиции ФРГ, с августа 2021 года со стороны Беларуси в Германию незаконно перебрались почти 4000 иностранцев. Только за первую неделю октября число таких нелегальных мигрантов составило 1183 человека.

Как нелегалы добираются до Германии

По данным BamS, чаще всего попытку нелегально пересечь границу ФРГ предпринимают молодые мужчины из Ирака и Сирии. Как правило, пунктами оправления в сторону Европы для них становятся города Багдад и Эрбиль в Ираке, Дубай в ОАЭ, Бейрут в Ливане, Амман в Иордании, Стамбул в Турции, а также, с середины сентября, сирийский Дамаск. При этом иностранцам выдают белорусские студенческие визы.

После прибытия в Минск пограничники или милиция перевозят их к польской границе - к тем участкам, где охрана является минимальной. Перебравшись на территорию ЕС, нелегальные мигранты самостоятельно продолжают путешествие в направлении Германии, пишет газета.

По данным журналистов, за пособничество в нелегальном пересечении границы мигранты платят белорусской стороне около 4000 евро.

Нелегальная миграция в ЕС со стороны Беларуси

В мае Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы с обострившейся проблемой нелегальной миграции со стороны Беларуси столкнулась Польша.

8 октября министры внутренних дел 12 стран-членов ЕС, включая Польшу, обратились в Еврокомиссию с просьбой получить "дополнительное и адекватное финансирование" для строительства ограждений на границах, чтобы ограничить приток нелегальных мигрантов.

Смотрите также: