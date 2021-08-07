Поток мигрантов в ЕС из Беларуси резко сократился

Число мигрантов, незаконно пересекающих белорусско-литовскую границу, по данным ЕС, "значительно" сократилось после того, как Ирак приостановил авиарейсы в Беларусь. Как сообщила во вторник, 10 августа, представительница ЕС, за минувшие выходные дни границу пересекли только четыре мигранта, а за неделю со 2-го по 8 августа - 271 человек; это более чем в 4 раза меньше, чем в течение предыдущей недели (1106).

Власти Ирака 6 августа временно приостановили все полеты в Беларусь под давлением ЕС. Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве ответной меры на санкции, введенные против его страны ЕС. По данным ЕС, с начала года зарегистрировано 4110 мигрантов, которые нелегально въехали в Литву из Беларуси, почти 2800 из них прибыли из Ирака. За весь 2020 год был зарегистрирован только 81 мигрант, нелегально пересекший белорусско-литовскую границу.

Власти Литвы, в которой с начала июля действует режим ЧС в связи с наплывом мигрантов, обратились к ЕС за помощью в связи со сложившейся ситуацией. На следующей неделе состоится кризисная встреча министров внутренних дел стран ЕС по спору о беженцах с Минском.

Латвия объявила ЧС

В то же время Латвия объявила о введении с 11 августа режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в течение трех месяцев в нескольких приграничных районах. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Беларусь людей, незаконно перешедших государственную границу. В течение последних суток латвийские пограничники задержали почти 200 человек за незаконное пересечение границы с Беларусью.

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