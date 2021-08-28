 Власти Польши намерены ввести режим ЧП в приграничной с Беларусью зоне | Новости из Германии о Европе | DW | 31.08.2021

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Европа

Власти Польши намерены ввести режим ЧП в приграничной с Беларусью зоне

Правительство Польши запросило у президента разрешение ввести в некоторых регионах режим ЧП из-за ситуации с мигрантами, прибывающими через Беларусь. Это поможет "предотвратить провокации" Минска, считают в Варшаве.

Польские пограничники на границе с Беларусью

Польские пограничники на границе с Беларусью

Вслед за Литвой и Латвией правительство Польши также хочет объявить чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью регионах. Реагируя на проникновение нелегальных мигрантов из соседней страны кабинет премьер-министра Матеуша Моравецкого принял во вторник, 31 августа, решение подать соответствующее заявление президенту Анджею Дуде.

Согласно предложению, в течение 30 дней, на которые вводится режим чрезвычайного положения, более чем в 180 населенных пунктах близ белорусской границы должны быть, среди прочего, запрещены экскурсии и демонстрации.

По словам главы правительства, это позволит Польше лучше гарантировать "непроницаемость" границы и "предотвратить агрессивные действия и провокации", исходящие от режима белорусского правителя Александра Лукашенко. В августе польские пограничники зарегистрировали около 3 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, более 2 тысяч из них были предотвращены.

Чтобы защитить себя от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Афганистана, которые проникают в Польшу из соседней Беларуси, польские власти приступили к строительству заграждения из колючей проволоки высотой 2,5 метра на более чем 400-километровой границе с Беларусью. Количество размещенных там военнослужащих должно быть увеличено на 500 человек до 2 000.

Со времени политических изменений в 1989 году в Польше никогда не объявлялось чрезвычайное положение.

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    Автор: Галина Петровская


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