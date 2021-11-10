Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала найти гуманное решение проблемы со стремящимися в ЕС нелегальными мигрантами в Беларуси. В данный момент этого, к сожалению, не происходит, заявила она в среду, 10 ноября, перед переговорами с главами правительств Португалии и Латвии Антониу Коштой и Кришьянисом Кариньшем в замке Мезеберг под Берлином.

"С другой стороны, важно, чтобы ЕС имел возможность защищать свои внешние границы", - добавила она. По словам Меркель, во время состоявшегося ранее в тот же день телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным она попросила российскую сторону оказать воздействие на белорусского правителя Александра Лукашенко в кризисе с мигрантами. "Там используются люди, они являются жертвами человеконенавистнической политики, и против этого необходимо что-то предпринять", - указала Меркель.

Меркель выразила солидарность с Польшей, Латвией и Литвой

Одновременно она призвала к солидарности со странами ЕС, граничащими с Беларусью. Евросоюзу необходимо определить, каким образом он может пресечь действия Минска, отправляющего нелегальных мигрантов через границу в Латвию, Литву и Польшу, считает Меркель.

В свою очередь премьер-министр Латвии назвал ситуацию на границе с Беларусью "гибридной атакой на весь Европейский Союз" и осуществляемой государством контрабандой людей. "Такого мы еще никогда не видели", - подчеркнул Кариньш. По его словам, единственным способом обеспечить свободу передвижения людей внутри ЕС является выполнение четких процедур въезда в ЕС.

Конфликт ЕС и Беларуси

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница. По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков нелегалов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать.

При этом в Минске обвинили польских военнослужащих в применении насилия против мигрантов, заявив о множественных травмах как минимум четырех человек. В тот же день в ЕС заявили о скором принятии пятого пакета санкций в отношении Беларуси, который станет ответом на гибридную атаку Минска.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. ЕС обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.

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