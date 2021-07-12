В Беларуси ликвидируют более десятка НКО

В Беларуси ликвидируют сразу несколько некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщается в пятницу, 22 июля, в Telegram-канале белорусского онлайн-издания Tut.by.

Согласно Единому реестру юридических лиц, 12 организаций, работающих на территории Беларуси, в настоящий момент "находятся в процессе ликвидации". Конкретно речь идет о благотворительном проекте "Имена", журналистской мастерской "Пресс-клуб", правозащитном центре Human Constanta, центре развития эффективной коммуникации "Живая библиотека", "Центре правовой информации", "Центре экологических решений", "Офисе европейской экспертизы и коммуникаций", НКО "Территория прав", "ТаймАкт" и European Youth Parliament, а также центре "Европейский Диалог".

Отмечается, что решение о ликвидации этих организаций было принято 22 июля Минским горисполкомом.

Давление на гражданское общество в Беларуси

По наблюдениям многих экспертов, с которыми пообщалась DW, за год, прошедший с начала политического кризиса в Беларуси, давление на организации гражданского общества в стране существенно возросло. Представителей таких организаций задерживали по административным и уголовным делам, а сами НКО начали подвергать массовым проверкам со стороны регистрирующих органов и даже ликвидировать.

Комментируя эту ситуацию в интервью DW 12 июля, зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сказал следующее: "Очевидно, что эти проверки связаны с общественно-политической ситуацией в стране. Гражданский сектор становится разменной монетой в ответ на давление Запада и усиление санкций. Причем власти давят на своих же граждан, на структуры, которые всегда открыто работали во благо общества".

Тогда же глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий предположил, что для большинства организаций волна нажима закончится закрытием. "Власти воспринимают гражданское общество как угрозу для их контроля над ситуацией в Беларуси. Они прикрываются лозунгами об укреплении государственности, но это пустой звук, ведь то, что они делают, на самом деле ослабляет независимое белорусское государство", - констатировал он.

14 июля Алесь Беляцкий и еще 14 правозащитников были задержаны в рамках уголовного дела по статьям об организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и уклонении от уплаты налогов.

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