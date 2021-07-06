 Минюст Беларуси подал иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра | Новости политики из Германии | DW | 22.07.2021

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Политика

Минюст Беларуси подал иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра

Случаев нарушения прав человека в сфере культуры, зафиксированных в Беларуси за первые шесть месяцев 2021 года, больше, чем за весь 2020 год, заявил Белорусский ПЕН-центр. Теперь Минюст добивается его ликвидации.

Задержание демонстранта во время акции протеста в Минске в августе 2020 года

Задержание демонстранта во время акции протеста в Минске в августе 2020 года

В Верховный суд Белоруссии министерством юстиции страны подано исковое заявление о ликвидации Белорусского ПЕН-центра, возглавляемого нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, сообщили в официальном телеграм-канале центра в четверг, 22 июля. "Верховным судом Республики Беларусь возбуждено гражданское дело по иску министерства юстиции Республики Беларусь к Республиканскому общественному объединению "Белорусский ПЕН-центр" о ликвидации", - говорится в письме, пришедшем в ПЕН-центр из Верховного суда.

Ранее в четверг Белорусский ПЕН-центр обвинил власти в репрессиях против деятелей культуры. В течение первых шести месяцев 2021 года в Беларуси выявлен 621 случай нарушения культурных прав и  прав человека  в отношении деятелей культуры - больше, чем за весь 2020 год, когда было зарегистрировано 593 подобных случая. Об этом сообщается в отчете Белорусского ПЕН-центра, выдержки из которого приводит незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

 

В ПЕН-центре подчеркивают, что давление и репрессии, которые усилились в стране после президентских выборов летом 2020 года, не ослабевают, приобретают новые формы и затрагивают все больше представителей сферы культуры.

В списке политзаключенных

Согласно данным правозащитников, по состоянию конец июня 2021 года в Беларуси  политическими заключенными  признаны 526 человек. Из них 39 - деятели культуры. В этом списке - общественно-политический деятель Павел Северинец, адвокат, поэт, бард Максим Знак, меценат  Виктор Бабарико , литератор и культуролог Юлия Чернявская, автор книги и журналистка Катерина Андреева, музыкант и менеджер культурных проектов Мария Колесникова. Все они находятся в местах лишения свободы либо под домашним арестом.

Число деятелей культуры, незаконно осужденных в течение первого полугодия 2021 года в Беларуси, составило 24 человека. 13 из них приговорены к лишению свободы в колониях либо ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком от 1 до 8 лет, говорится в отчете ПЕН-центра.

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

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  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

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    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


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