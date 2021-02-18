У могилевского журналиста Буракова вновь прошел обыск

В Могилеве в четверг, 18 февраля, прошел обыск в квартире журналиста Александра Буракова, сотрудничающего с DW.

Обыск проводили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) в рамках расследования уголовного дела по статье 342 УК Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

В квартире Буракова после обыска

"На самом деле это был не обыск, а погром. На протяжении двух часов потрошили подушки, сняли обшивку дивана, выворачивали пододеяльники, выкинули все бумаги", - сообщил Бураков DW. В итоге у журналиста конфисковали ноутбук, диктофон и три флешки, которые лежали на столе.

Это уже второй обыск у Александра Буракова за последние дни. 16 февраля сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру родителей журналиста и изъяли у них ноутбук и два смартфона. В тот же день обыски проводились у десятков журналистов и правозащитников. В Следственном комитете Беларуси заявили, что таким образом намерены установить "обстоятельства финансирования протестной деятельности".

Реакция ЕС на обыски у журналистов в Беларуси

Волну обысков тогда раскритиковали в Евросоюзе и, в частности, в Германии. "Власти усиливают запугивание и нападки на активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, полностью нарушая их основные свободы, права человека и верховенство закона", - отметил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По мнению главы Союза журналистов Германии (DJV) Франка Юбераля (Frank Überall), журналистов "хотят запугать, чтобы они не могли работать". "Их работа - это осуществление основных прав граждан, к которым в международном сообществе относятся свобода слова и выражения мнения. У людей в Беларуси есть право узнать из независимых источников, что происходит в их стране", - подчеркнул глава DJV.

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