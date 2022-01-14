"Желание у всех одно". Как политзаключенные Беларуси встретили Новый год
Почти тысяча белорусских политзаключенных были вынуждены встречать Новый год в изоляторах и колониях. DW рассказывает, как для них прошел праздник.
"Мы уже нарядили елку - она бумажная, но очень симпатичная. Даже здесь, даже в свои 44 года я встречаю Новый год в ожидании чуда. Как в детстве. Странно, да?", - такую открытку минчанин Сергей получил от главного редактора портала tut.by Марины Золотовой из СИЗО №1 на улице Володарского в центре Минска.
Новый год ей, как и почти тысяче белорусских политических заключенных, пришлось встречать за решеткой. DW рассказывает, как для политзаключенных Беларуси прошли праздники.
Новый год в СИЗО: с самодельным тортом и поздравлениями "с воли"
В СИЗО Марина Золотова находится уже почти восемь месяцев - 18 мая власти разгромили портал и возбудили уголовное дело в отношении 15 сотрудников tut.by по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 243 УК). Муж Золотовой Василий Кишкурно рассказал, что Новый год главред встретила с огромным количеством поздравлений, импровизированной елкой, "шипучкой" и салатами.
Марина Золотова
"Она желает, чтобы в 2022 году мы смогли обняться, и чтобы больше никто и ничто на свете не помешало бы нам быть вместе. А всем белорусам - воссоединения со своими семьями, а также свободы, без которой это невозможно", - передает слова Марины Золотовой ее супруг.
Для блогера и основателя телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика, которому недавно присудили 15 лет колонии, это был уже второй новый год в заключении.
Как рассказывает его жена Дарья, 2021 год он встречал на голодовке только стаканом воды, а накануне 2022 года они с сокамерниками устроили праздничный стол. "Они сделали сами торт из коржей со сгущенкой, сухофруктами и орехами. Еще сделали бутерброды с красной рыбой, разделили все это на шестерых".
Игорь Лосик
В остальном, как передал Игорь своей жене, это был обычный день. "Никаких поблажек не было, отпраздновать и поговорить в полночь им не разрешили: в 22 отбой, в 6 утра подъем.
Вообще, Игорь очень возмущен, что уже второй Новый год вынужден встречать в СИЗО, хотя он абсолютно невиновен", - рассказывает Дарья Лосик о настроении мужа.
Политзаключенные пожелали себе встретить следующий год с семьей
О том, как праздники прошли для совладельца рекламного агентства Vondel/Hepta и компании Mint Media (издания Kyky.org и "The Village Беларусь") Александра Василевича, его жена Надежда Зеленкова узнала из недавно присланного им письма.
В нем он вспоминает, что раньше был равнодушен к новогодней суете, и только с рождением дочери Адели это время превратилось для него в настоящий семейный праздник.
"В 6-7 вечера сделали себе на хлебцах по три бутерброда с рыбой и сыром, заварили чай/кофе, сказали пару слов. У нас тут старались поддерживать повышенный уровень суеты, а то, мало ли, начнут веселиться на Новый год. Пожелал себе и всем, чтобы следующий (новый год - Ред.) стал семейным праздником, вместе с вами", - пишет в письме жене Александр Василевич, который находится под стражей уже полтора года.
Недавно Надежда Зеленкова сообщила, что 24 января начнется суд над Александром Василевичем по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243).
Марфа Рабкова
О праздновании Нового года в СИЗО №1 на улице Володарского в письме рассказала и 26-летняя правозащитница Марфа Рабкова, которой выдвинуты обвинение по 10 статьям Уголовного кодекса.
"Сам Новый год я встретила бокалом молока и мандаринкой. Оказывается, что в Испании есть такая традиций - под бой курантов чистят мандаринку и на каждую съеденную дольку загадывают желание. Я съела мандаринку целиком и загадала одно желание", - пишет в письме своему мужу Вадиму Марфа Рабкова.
Как Новый год праздновали политзаключенные в колониях
Те белорусские политзаключенные, которые уже получили судебный приговор в виде лишения свободы, встречали праздники в колониях. Илье Трахтенбергу, фигуранту "дела студентов", присудили 2 года и 6 месяцев заключения, и Новый год он встречал в Исправительной колонии №15 в городе Могилев.
Его отец Виталий Трахтенберг рассказал DW, что 31 декабря в колонии торт ели даже на "первое", однако праздничного настроения у парня не было. "Много кто тут праздновал, но для меня праздничной обстановки никогда не будет. Сколько ни завешивай гирляндами и ни готовь пирогов и салатов, суть не поменяется", - делится содержанием письма сына Виталий.
Ольга Филатченкова
Политзаключенная преподавательница Ольга Филатченкова встречала праздники в женской колонии в Гомеле, ей присудили 2 года и 6 месяцев колонии за организацию или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342).
В письме своей сестре Марии она рассказала, что в клубе в колонии был организован новогодний концерт: "Хороший концерт, мне понравился, типа новогодняя сказка. И сценарий был хороший, и пели в основном очень неплохо".
После концерта, как рассказывает Ольга Филатченкова, заключенные праздновали Новый год уже в отрядах.
"Я-то думала, что спать в 10 пойду, но обстоятельства изменились, и Новый год я все-таки отметила. С оливье и всякими другими вкусняшками. И потанцевали тоже. Ну и понятно, загадывали желание - тут у всех оно одинаковое", - пишет в письме политзаключенная.
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