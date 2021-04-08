Пытки в Беларуси: как силовиков привлекут к ответственности

С начала протестов в Беларуси после президентских выборов 2020 года различные белорусские и международные правозащитные организации не раз заявляли о применении пыток и милицейского насилия к протестующим. Однако в отношении силовиков не было возбуждено ни одного уголовного дела. Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB) была создана для сбора, проверки и хранения данных о серьезных нарушениях прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них. Эти доказательства планируется использовать для независимого уголовного расследования и наказания виновных.

Платформа объединяет правозащитные организации, в основном, из стран Европы. Возглавляет ее датский институт против пыток Dignity и, в частности, его медицинский директор Йенс Модвиг. В интервью DW он рассказал о ее работе.

DW: Почему институт Dignity решил участвовать в этом проекте?

Йенс Модвиг

Йенс Модвиг: Dignity и другие организации, участвующие в работе платформы, - эксперты в медицинско-правовом документировании пыток. Это хорошая возможность для экспертных организаций внести свой вклад в документирование и расследование грубых нарушений прав человека в Беларуси, наряду с межправительственными механизмами под эгидой ООН, и помочь в сборе доказательств, пока они еще существуют. В частности, медицинское освидетельствование применения пыток и жестокого обращения возможно лишь в течение нескольких дней или недель, поэтому документирование должно происходить как можно быстрее.

- Платформа начала работу 24 марта. Чем конкретно вы занимаетесь на данном этапе?

- Сейчас мы разрабатываем форматы и процедуры, которые затем будем применять для проверки уже существующих случаев, а также для непрерывного сбора новых данных.

- Как вы будете осуществлять сбор и проверку данных?

- Мы тесно сотрудничаем с белорусскими правозащитными организациями, которые уже собрали много случаев применения пыток и продолжают этим заниматься, несмотря на репрессии. Эти данные находятся в нашем распоряжении, и в последующие месяцы они будут пополняться. В рамках платформы мы будем далее работать над улучшением эффективности их сбора и анализа.

- В ООН также запущен механизм сбора доказательств о нарушении прав человека в Беларуси. Платформа будет его дополнять, или у нее своя специфическая функция?

- Идея заключается в том, что платформа будет действовать как подготовительный механизм, пока механизм ООН не начнет работать. Соответственно, мы передадим собранные свидетельства для дальнейшего расследования под эгидой ООН. То есть цели одни и те же.

- Делали ли вы раньше нечто подобное?

Правозащитники ООН критикуют жестокое обращение с протестующими и пытки в Беларуси

- Такая платформа является беспрецедентной. И хотя у всех организаций-участниц есть большой опыт в документировании нарушений прав человека, впервые такой консорциум при поддержке большого количества стран создан для того, чтобы заполнить пробел, пока не заработает международный механизм документации и расследования на основе ООН.

- Создание платформы поддержали 19 стран, включая Германию. Каким образом они будут участвовать в проекте?

- Эти страны предоставляют финансирование для платформы, помимо этого, они никак не вовлечены напрямую в ее работу. Я уверен, что все они будут внимательно следить за ней, но не могут оказывать на нее влияние.

- В чем вы видите основные трудности в работе платформы?

- Безопасность жертв пыток, свидетелей и правозащитников в Беларуси находится под угрозой из-за репрессий со стороны режима. Платформа должна работать, при этом риск для всех вовлеченных должен быть минимальным.

- К вам могут обратиться напрямую пострадавшие от пыток белорусы?

- Лучше всего им обратиться напрямую в белорусскую правозащитную организацию. У них есть экспертиза для документации случаев и, если необходимо, для оказания поддержки жертвам.

- Из Беларуси поступают сообщения, что власти оказывают давление на тех, кто говорит о пытках. В том числе, и на сами правозащитные организации. Вы это учитываете в своей работе?

- Безусловно, мы серьезно относимся к благополучию наших партнерских организаций. С августа прошлого года они проявляют потрясающую смелость и преданность делу. Я восхищаюсь проделанной ими работой, несмотря на риск. Всем, кто вовлечен в работу платформы, важна их безопасность.

- Вы сами не можете быть ни прокурорами, ни судьями. Какой юридический статус у обработанных вами материалов?

- Это так. Платформа ни в коем случае не заменит функцию прокуроров и судей. Мы будем собирать материал, который можно будет использовать в качестве доказательств в последующих уголовных расследованиях. Тогда обвинители смогут предоставить этот материал в суде.

На акции протеста в Германии против репрессий и пыток в Беларуси

К сожалению, мы не ожидаем, что белорусские власти в обозримом будущем будут участвовать в уголовном преследовании тех, кто виновен в нарушении прав человека. Поэтому справедливость может быть достигнута либо с помощью международных механизмов, либо путем универсальной юрисдикции. Если это станет возможным, то те, кого объединяет платформа, будут сотрудничать в рамках таких механизмов.

- В отношении силовиков, применивших пытки к протестующим в Беларуси, до сих пор не было возбуждено ни одного дела. Каковы шансы, что виновные все же предстанут перед судом?

- Думаю, сейчас на эти вопросы невозможно ответить. Я надеюсь, что всех виновных в серьезных нарушения прав человека вскоре предадут правосудию тем или иным путем.



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