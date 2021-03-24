Совет ООН по правам человека осудил насилие в Беларуси

Совет ООН по правам человека в Женеве осудил насилие, которое применяют против протестующих власти Беларуси после проведения президентских выборов в августе 2020 года. В резолюции, принятой в среду, 24 марта, говорится, что верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет поручено проверить сообщения о нарушениях прав человека, собрать и проанализировать доказательства, которые могут быть использованы в исках против лиц, совершивших преступления.

За резолюцию, внесенную Евросоюзом, проголосовали 20 членов совета, столько же воздержались, и семь голосов было отдано против нее.

В этом документе указывается на многочисленные сообщения о пытках, похищениях, произвольном выдворении и исчезновении людей. Совет ООН по правам человека осудил произвольные аресты оппозиционеров и журналистов, подчеркнув, что правительство в Минске не обеспечило всеобщее право избирать и быть избранным.

Чтобы Совет ООН по правам человека мог проводить расследования в той или иной стране, ее власти должны идти на сотрудничество, однако зачастую отказывают в нем. Тогда эксперты ООН вынуждены опираться на улики, полученные из социальных сетей или от эмигрантов, отмечает агентство dpa.

В МИД Беларуси назвали "противоречащей логике и здравому смыслу" резолюцию Совета ООН по правам человека по ситуации в республике. По словам, пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, данное решение противоречит принципам ООН, нормам международного права, логике и здравому смыслу, поскольку принято против правил - меньшинством.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

В ходе подавления массовых протестов в Беларуси против фальсификации результатов голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года силовики проявляли жестокость по отношению к мирным демонстрантам. В ходе протестов физически пострадали, а также были задержаны и арестованы тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Восемь человек погибли. В связи с этим ЕС и США ввели санкции против руководства страны.

По данным ЦИК, победу на выборах с 80 процентами голосов избирателей одержал Александр Лукашенко. Участники протестов требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Смотрите также: