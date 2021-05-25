Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича

Вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске была совершена с ведома президента России, считают политики в Германии. А может Путин просто недоглядел за Лукашенко? Версия Сергея Елкина.
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