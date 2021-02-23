Зачем Лукашенко приезжал к Путину в Сочи

Прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. А вот получение 500 млн долларов российского госкредита - другое дело, считает Сергей Елкин.
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Минск получил первые 500 млн долларов в рамках госкредита от Москвы в декабре 2020-го. Теперь президент РФ Путин обсудил в Сочи с правящим в Беларуси Лукашенко второй транш.
Участники организованной белорусской диаспорой в Берлине демонстрации требовали от ЕС ввести секторальные санкции против Беларуси, а от Кремля - прекращения поддержки режима Лукашенко. Репортаж DW.