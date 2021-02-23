Лукашенко и Путин: смотрюсь в тебя, как в зеркало

В Беларуси принудительно посадили самолет, чтобы задержать экс-главреда Nexta Романа Протасевича. Александр Лукашенко и Владимир Путин соревнуются в подавлении несогласных, считает Сергей Елкин.
Смотрите также:
Все публикации DW о принудительной посадке в Беларуси международного рейса Ryanair и задержании администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" и экс-главреда Nexta Романа Протасевича.
Бомба в самолете Ryanair - лишь предлог для операции спецслужб по задержанию блогера Протасевича. Кто помогал в этом Минску, и что скажет ЕС? В обзоре DW - cамые яркие высказывания немецких СМИ.
Каким образом Беларусь нарушила международное воздушное право, вынудив приземлиться в Минске самолет Ryanair, и каких последствий ей стоит опасаться? Интервью DW с немецким экспертом Эльмаром Гимуллой.