Мария Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие
"Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа - войти в историю", - заявила Мария Колесникова в письменном интервью газете Welt am Sonntag.
Мария Колесникова (фото из архива)
Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова, находящаяся с января 2021 года в СИЗО-1 в Минске, на страницах немецкой прессы обратилась к правителю страны Александру Лукашенко с призывом остановить насилие и попытаться мирным способом найти выход из политического кризиса. "Я призываю власти перестать бороться с собственным народом, прислушаться к белорусам и начать новый диалог. Остановите насилие! Остановите абсурдные судебные процессы! Не разрушайте экономику и успешные предприятия! Выпустите людей из тюрем!" - заявила она в письменном интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 августа.
Колесникова, 12 лет прожившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором предвыборного штаба Виктора Бабарико. Наравне с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской Колесникова считается одной из ключевых фигур протеста против режима Лукашенко.
Задержание Колесниковой на границе Беларуси и Украины
В сентябре 2020 года, спустя месяц после начала в Беларуси массовых выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе.
По версии белорусской погранслужбы, политик вместе с представителями Координационного совета белорусской оппозиции Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу, и ее вытолкнули из салона автомобиля. Впоследствии Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.
Комментируя этот шаг в интервью Welt am Sonntag, Колесникова подчеркивает, что "ни разу не пожалела о нем". "Думаю, это было единственное правильное решение. Свобода не падает с неба. То, что происходит сейчас в Беларуси, в центре Европы, - живой пример тому", - говорит она.
Обвинения против Колесниковой
При этом Колесникова напоминает, что Беларусь - не единственная страна, в которой до сих пор не удалось построить демократию. "Это глобальный вызов", - считает оппозиционер.
На страницах газеты Welt am Sonntag Колесникова призывает белорусов "шаг за шагом защищать свои ценности и убеждения". "Шаг за шагом мы построим свободное и открытое общество. Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа - войти в историю", - убеждена политик.
В мае Колесниковой были предъявлены обвинения по статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования. По информации штаба Бабарико, ей может грозить до 12 лет тюрьмы.
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