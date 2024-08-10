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Лукашенко заявил об уничтожении дронов Украины над Беларусью

Даниил Сотников
10 августа 2024 г.

По словам Лукашенко, белорусская ПВО сбила над страной несколько дронов, летевших из Украины. Киев не комментировал эту информацию.

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Запуск дрона
Запуск дронаФото: Inna Varenytsia/REUTERS

Правитель БеларусиАлександр Лукашенко заявил, что белорусские силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией страны "несколько целей", нарушивших ее воздушное пространство со стороны Украины. Слова Лукашенко приводит в субботу, 10 августа, государственное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, накануне вечером силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность для перехвата целей, летевших с территории Украины. "Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность", - рассказал белорусский правитель.

"В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники", - сообщил Лукашенко, добавив, что другие цели были "переданы" российским ПВО и позднее сбиты над территорией РФ. Об уничтожении дронов на подлете к Ярославлю утром 10 августа рассказал губернатор региона Михаил Евраев. Минобороны России отчиталось об уничтожении над Россией за ночь 32 беспилотников. 

По словам Лукашенко, он сообщил украинским властям, что "без ответа любые провокации не останутся". Официальный Киев не комментировал его заявление.

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