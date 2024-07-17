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Беларусь объявила о безвизовом режиме для европейцев

Лиза Ламбрехт
17 июля 2024 г.

Беларусь, находящаяся в международной изоляции из-за поддержки войны РФ против Украины, внезапно открыла въезд для граждан всех стран Евросоюза.

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Граница Беларуси и Польши
Граница Беларуси и ПольшиФото: DW

Власти Беларуси в одностороннем порядке вводят безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Об этом в среду, 17 июля, сообщил пограничный комитет страны. Решение одобрил правитель Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь, оказавшаяся в международной изоляции из-за жестокого подавления протестов после президентских выборов 2020 года, а затем - из-за поддержки войны РФ против Украины, теперь предлагает гражданам всех стран Евросоюза, а также Норвегии, Великобритании, Швейцарии, некоторых балканских стран и малых государств Европы въезжать на свою территорию без визы с возможностью оставаться в стране до 30 суток.

Кроме того, предлагается возможность транзита в другие страны, за исключением России. В то же время не уточняется, как это планируется контролировать, - постоянный пограничный контроль на наземных пунктах пропуска между РФ и Беларусью отсутствует. В Кремле решение Минска пока не комментировали.

Новый режим начнет действовать с 19 июля. Ранее безвизовый въезд в Беларусь был разрешен гражданам Польши, Литвы и Латвии (в этом случае въезд также был разрешен лицам без гражданства).

Санкции в отношении Минска из-за поддержки войны против Украины

После подавления массовых протестов в 2020-2021 годах, а также из-за поддержки Минском полномасштабной войны РФ против Украины Евросоюз ввел жесткие санкции против режима Лукашенко. Кроме того, руководство ЕС, а также власти Польши и стран Балтии неоднократно указывали, что режим Лукашенко организовал приток нелегальных мигрантов в граничащие с Беларусью страны Евросоюза.

Чтобы помешать этим попыткам, балтийские страны и Польша постоянно укрепляют свои границы. Кроме того, Литва и Латвия ввели запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Как пояснили в Риге, цель этой меры - снизить риск обхода санкций, введенных ЕС против России и Беларуси.

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