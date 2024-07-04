На выборах в Москве де-факто отменят бумажные бюллетени

На сентябрьских выборах в Мосгородуму избиратели смогут проголосовать обычным способом, только если заранее подадут соответствующее заявление. В Мосгоризбиркоме изменили порядок голосования.

На выборах в Московскую городскую думу голосование по бумажным бюллетеням будет возможно только по предварительному заявлению. Соответствующее постановление в четверг, 4 июля, принял Мосгоризбирком. Документ поддержали 12 членов МГИК, один был против. Как отмечает РБК , против постановления проголосовал член КПРФ Николай Геращенко.

В Мосгоризбиркоме обещают предоставить все формы голосования

По словам зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, всем избирателям будет обеспечена возможность реализовать активное избирательное право вне зависимости от выбора формы голосования. "Мы сохраняем для абсолютно всех избирателей в городе Москве все доступные формы голосования. Человек вправе выбрать. Мы никого не принуждаем никаким образом к той или иной форме голосования", - пообещал он.

При этом основную часть голосования предполагается провести в электронном формате. "Я вижу, что юридически обоснованно, и это состоявшийся факт, возможность соединения в одном голосовании, в одном устройстве, двух форм голосования - дистанционное электронное голосование и электронное голосование", - цитирует "Интерфакс" слова Реута. По утверждению чиновника, дистанционное электронное голосование предпочитает "подавляющее большинство избирателей".

Желающие проголосовать по бумажному бюллетеню должны будут обратиться с заявлением в свою территориальную избирательную комиссию с 5 августа до 2 сентября или через портал mos.ru с 22 июля по 2 сентября.

Следующие выборы в РФ - с 6 по 8 сентября

В России 8 сентября состоятся довыборы в Государственную думу, выборы в Московскую городскую думу, а также другие региональные выборы. В последние годы в РФ неоднократно происходили скандалы, связанные с предполагаемой фальсификацией результатов выборов с помощью системы досрочного электронного голосования. В частности, после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года КПРФ не признала итоги электронного голосования в Москве, обвинив власти в "надругательстве над волеизъявлением народа" и назвав электронное голосование "угрозой национальной безопасности". Коммунисты провели несколько митингов за отмену результатов электронного голосования.

На выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года, а также на президентских выборах в марте 2024-го на избирательных участках установили терминалы электронного голосования (ТЭГ). Эксперты отмечали, что за системой электронного голосования фактически нет независимого наблюдения, при этом она предлагает значительные возможности для фальсификаций.