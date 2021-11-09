 НГ рассказала о новом доказательстве вбросов голосов на ДЭГ на думских выборах | Выборы в России: парламентские, президентские, местные | DW | 09.11.2021

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Выборы в России

НГ рассказала о новом доказательстве вбросов голосов на ДЭГ на думских выборах

Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".

Предварительные результаты голосования в Центризбиркоме

Предварительные результаты голосования в Центризбиркоме

Изучив статистику данных по досрочному электронному голосованию (ДЭГ) на сентябрьских выборах в Госдуму, аналитик Александр Богачев обнаружил очередное свидетельство фальсификаций. Свои выводы он изложил в статье, опубликованной "Новой газетой" во вторник, 9 ноября.

Так, эксперт опровергает заявление так называемой Технической группы, которой было поручено ответить на обвинения в фальсификациях, объяснявшей резкий скачок утром 19 сентября голосов, отданных за "Единую Россию" "следствием информационных рассылок (push-уведомления, электронная почта и СМС)". Однако Техническая группа не привела в своем отчете никаких деталей названных рассылок - ни времени их проведения, ни интенсивности…

Обнаружив следы от таких рассылок в графиках, отражающих ход голосования, Александр Богачев утверждает, в частности, что пояснения Технической группы не убедительны: одновременно с информационными рассылками отмечается одинаковый рост голосов как в пользу представителей власти, так и оппозиции, при этом резкий рост провластного голосования наблюдается совсем в другое время, не совпадающее с рассылками. Таким образом, скачок голосов, отданных за кандидатов от "Единой России" не может объясняться рассылками СМС и push-уведомлений. "На мой взгляд, увиденное нами - это неопровержимые признаки вмешательства в ход голосования в пользу "ЕР" и провластных кандидатов", - пишет аналитик данных.

"Опять потерпевший упал на нож - и так 15 раз"

Богачев также обращает внимание на аномальную картину, замеченную ранее аналитиком Борисом Овчинниковым: в течение двух часов 19 сентября во всех 15 московских одномандатных округах избиратели, голосовавшие за "Единую Россию" по партийному списку, не голосовали за провластных кандидатов-одномандатников. В результате по сравнению с голосами за список "Единой России" у провластных одномандатников обнаружился недостаток голосов. Этот "зазор" в голосах, одинаковый на 15 электронных избирательных участках Москвы, трудно объяснить совпадением. "Ну что же, - резюмирует Богачев, - опять потерпевший упал на нож - и так 15 раз".

"Аномальная динамика субботне-воскресных голосов демонстрирует фальсификации на выборах в Госдуму 2021 года с удивительной ясностью", - заключает эксперт.

Александр Богачев указывает, что "обнаруженный "зазор" между голосами за партию власти и провластных одномандатников", а также выявленный характер влияния на избирателя информационных рассылок подтверждают справедливость оценки объема фальсификаций на электронном голосовании приблизительно в 250 тысяч.

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