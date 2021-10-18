Программист описал возможный механизм вбросов на ДЭГ в Москве

Российский программист Петр Жижин рассказал о возможном способе фальсификации итогов проводившегося в Москве дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму 17-19 сентября. Интервью с ним "Новая газета" опубликовала в воскресенье, 17 октября.

Жижин проанализировал исходный код системы ДЭГ. Согласно выводам программиста, в ней существуют два блокчейна - публичный, в котором хранится отданный избирателем голос, и закрытый, куда попадает специальное число под названием group_id (идентификатор группы бюллетеней от одного избирателя), одинаковое для всех переголосований этого избирателя.

По мнению Жижина, вбросы могли осуществляться таким образом, что в публичный блокчейн записывались голоса от ботов, а по завершении голосования уже в "приватный" блокчейн могли вписываться "химерические" строчки, в которых поле, соответствующее избирателю, взято от реальных людей из других строк приватного блокчейна. При этом поле, соответствующее голосованию за определенного кандидата, берется от "вброшенного" бюллетеня из публичного блокчейна.

ДИТ опубликовал не тот код, который использовался на выборах

Программист выяснил, что код, опубликованный московским Департаментом инфотехнологий (ДИТ), не соответствовал тому, который запускался на выборах: для выборов увеличили время, в течение которого было доступно переголосование. Кроме того, во время работы программы велась запись простой таблицы с данными избирателей, не предусмотренной законом и порядком проведения ДЭГ и сведения о которой отсутствуют в документации ДЭГ.

Петр Жижин нашел "дыру" в исходном коде блокчейна, которая позволяет считать "переголосованные" бюллетени действительными - он экспериментально обнаружил "окно", через которое при наличии ключа организатора выборов в блокчейн можно внести любую информацию. Этот ключ контролировал ДИТ Москвы, отметил программист.

Накануне штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова выпустил доклад, в котором изучил возможную схему вбросов при электронном голосовании на выборах в Кунцевском одномандатном округе. Команда Лобанова обнаружила более 9 тысяч подозрительных голосов, которые могли быть вброшены. При этом разрыв между кандидатом-коммунистом и его конкурентом от "Единой России" Евгением Поповым, согласно официальным итогам выборов, составил чуть более 8 тысяч голосов. По итогам голосования на избирательных участках Лобанов опередил Попова.

КПРФ не признала итоги электронного голосования в Москве

КПРФ не признала результаты электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве, назвав его "угрозой национальной безопасности" и обвинив власти в "надругательстве над волеизъявлением народа". Представители московского отделения КПРФ подали в Пресненский районный суд иски, в которых они оспаривают результаты ДЭГ в столице.

20 и 25 сентября КПРФ провела в Москве митинги за отмену результатов электронного голосования.

Согласно официально утвержденным результатам выборов в Госдуму, победу на них одержала партия "Единая Россия".

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