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ЦИК отрицает отмену бумажных бюллетеней на выборах в Москве

Ольга Лебедева
19 июня 2024 г.

Голосование на сентябрьских выборах в Москве будет проходить как в электронном, так и в бумажном формате, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

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Терминалы для электронного голосования в Москве
Терминалы для электронного голосования в МосквеФото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опровергла сообщения СМИ о решении отменить в день единого голосования в Москве бумажные бюллетени. Мосгоризбирком обратился в Центризбирком с просьбой провести на выборах в Мосгордуму электронное голосование наряду с традиционным, заявка была одобрена, заявили в ЦИК в среду, 19 июня.

Ранее появились сообщения, что Центральная избирательная комиссия рассматривает просьбу Мосгоризбиркома отказаться на предстоящих выборах в Москве от бумажного голосования. При этом даже на избирательных участках предполагается организовать голосование только через электронные терминалы, написал Telegram-канал исследовательского фонда "Московская Политика".

Следующие выборы - 8 сентября

В России 8 сентября состоятся довыборы в Государственную думу, выборы в Московскую городскую думу, а также другие региональные выборы. В последние годы в РФ неоднократно происходили скандалы, связанные с предполагаемой фальсификацией результатов выборов с помощью системы досрочного электронного голосования (ДЭГ). В частности, после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года КПРФ не признала итоги электронного голосования в Москве, обвинив власти в "надругательстве над волеизъявлением народа" и назвав электронное голосование "угрозой национальной безопасности". Коммунисты провели несколько митингов за отмену результатов ДЭГ.

На выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года, а также на президентских выборах в марте 2024-го на избирательных участках установили терминалы электронного голосования (ТЭГ). Эксперты отмечали, что за системой электронного голосования фактически нет независимого наблюдения, при этом она предлагает значительные возможности для фальсификаций.

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