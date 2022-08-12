 Эксперты доказали фальсификацию 1,2 млн голосов на выборах в Госдуму | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2022

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Россия

Эксперты доказали фальсификацию 1,2 млн голосов на выборах в Госдуму

Группа наблюдателей установила факт фальсификации голосов избирателей в 12 регионах России. Они предполагают, что на выборах в ГД в 2021 году могло быть вброшено до 17 млн голосов.

На выборах в Госдуму РФ в 2021 году

На выборах в Госдуму РФ в 2021 году

Группа наблюдателей, проведших расследование по просьбе издания "Медуза", установили факт фальсификации 1,2 млн голосов избирателей в 12 регионах России на выборах в Госдуму в 2021 году. Это означает, что при сохранении данной пропорции в других регионах, в целом могло быть вброшено до 17 млн голосов, говорится в расследовании, обнародованном на сайте "Медузы" в пятницу, 12 августа. В то же время издание отмечает, что данная оценка не учитывает различий между субъектами федерации и является приблизительной.

На выборах в сентябре 2021 года на избирательных участках были установлены видеокамеры, к которым, однако, не было свободного доступа. В распоряжении "Медузы" оказалось больше миллиона часов записей с камер, установленных в помещениях более девяти тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий в 19 регионах.

Записи с трети из этих участков удалось проанализировать с помощью нейросети. На многих из них, по оценке сети, были допущены нарушения. Так, по официальным данным, на этих 3505 участках проголосовали 3 млн 200 тыс. человек. В то же время на видео зафиксировано лишь чуть более двух миллионов избирателей, отмечает "Медуза".

Изучение с помощью нейтросети

Расследователям удалось изучить с помощью нейросети видео из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Кемеровской области, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Мордовии, Тывы, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Брянской и Саратовской областей.

Сразу после выборов независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин подсчитал на основе открытых данных с участков, что могло быть вброшено около 13,8 млн голосов. Кремль отрицает, что на выборах в Госдуму имели место масштабные фальсификации.

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