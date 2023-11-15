Московский облсуд утвердил приговор Фургалу

Апелляционный суд подтвердил законность 22-летнего приговора бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу. Трое других фигурантов дела также приговорены к длительным срокам заключения.

Московский областной суд оставил в силе приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по уголовному делу об организации убийств в 2004-2005 годах. Тем самым апелляционный суд признал законным наказание - 22 года колонии строгого режима, назначенное ему Люберецким горсудом 10 февраля. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде в среду, 15 ноября.

В то же время апелляционная инстанция отменила приговор Фургалу в части возмещении судебных издержек, направив дело на повторное рассмотрение по этому вопросу в суд первой инстанции.

Сторона защиты настаивала на незаконности приговора, указывая на процессуальные нарушения, допущенные председательствующим судьей, а также на давление, оказывавшееся на присяжных.

Трое других фигурантов дела - Марат Кадыров, Андрей Палей и Андрей Карепов - приговорены к 21, 17 и девяти годам шести месяцам колонии строгого режима соответственно. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными по статьям о покушении на убийство организованной группой из корыстных побуждений по найму общеопасным способом, убийстве организованной группой для сокрытия другого преступления, а также незаконном обороте оружия.

В отношении Сергея Фургала суд прекратил уголовное дело по эпизоду об обороте оружия за истечением срока давности.

Дело Фургала

Сергея Фургала задержали и арестовали в июле 2020 года. Его уголовное дело об организации и покушении на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах вызвало многомесячные протесты в Хабаровском крае. Марши в защиту экс-губернатора проходили в Хабаровске каждую субботу на протяжении полугода.

Сам Фургал свою вину отрицает. Он связывал свое дело с конфликтом с совладельцем завода "Амурсталь" Павлом Бальским. Адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян назвал приговор "незаконным и необоснованным".

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