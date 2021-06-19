 Суд продлил срок ареста Сергея Фургала на три месяца | Новости из Германии о России | DW | 05.07.2021

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Россия

Суд продлил срок ареста Сергея Фургала на три месяца

Мосгорсуд оставил экс-губернатора Хабаровского края под стражей до 7 октября. Защита Сергея Фургала намерена обжаловать судебное решение.

Граффити в Хабаровске с требованием освободить Сергея Фургала

Граффити в Хабаровске с требованием освободить Сергея Фургала

Удовлетворив ходатайство следствия, Мосгорсуд в понедельник, 5 июля, продлил на три месяца, до 7 октября, срок содержания под стражей бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала по делу об организации убийств.

По словам адвоката Фургала Михаила Карапетяна, защита, просившая о смягчении меры пресечения, намерена обжаловать решение, принятое на закрытом заседании суда, передает ТАСС.

Позднее в тот же день Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на предыдущее продление ареста Сергею Фургалу.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован 9 июля, а несколько дней спустя отправлен президентом РФ Владимиром Путиным в отставку. Пользующегося популярностью в Хабаровске бизнесмена и политика обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Следственные действия по делу Фургала завершены, по словам Карапетяна, все адвокаты уже ознакомились с его материалами, а сам подсудимый - с 44 томами из 75.

Свою вину Сергей Фургал не признает, считая уголовное дело политически мотивированным.

Задержание губернатора, его смещение и отправка под суд в Москву вызвали в Хабаровске многомесячные массовые протесты.

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    Автор: Евгений Вокул


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