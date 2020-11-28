Протесты в Хабаровске: омоновцы бьют - демонстранты поют

После новогодних праздников сторонники экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске продолжили выходить на акции в поддержку политика, но сменили тактику. Чтобы не подвергаться задержаниям, люди перестали приносить плакаты и скандировать лозунги. Две субботы января несколько десятков протестующих приходили на площадь Ленина, общались, а потом шли к набережной Амура, где на льду реки были надписи в поддержку экс-губернатора.





Надписи на льду в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала

В субботу 16 января по пути пели песни. Полиция сопровождала каждую акцию, но не требовала разойтись, людей за участие в них не задерживала. 17 января в Россию вернулся Алексей Навальный, который сразу же был задержан. А 23 января хабаровчане присоединились ко всероссийской акции протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика.

Как в Хабаровске поддержали акцию за Навального

В ту субботу сотрудники ОМОНа и Росгвардии вышли разгонять и задерживать хабаровчан в полной тяжелой экипировке. Это случилось второй раз после разгона палаточного лагеря 10 октября 2020 года. Вот что рассказывает Анатолий, участник тех событий: "До ноября я ходил на все субботние митинги в Хабаровске, по возможности приходил и в будние дни. Потом устал, да еще и похолодало".

Акция в поддержку Алексея Навального в Хабаровске 23 января

После ареста Навального и объявления всероссийской акции Анатолий решил, что будет в ней участвовать. "На площади я стоял в толпе, скандировал лозунги. Когда начались задержания встал в сцепку с другими людьми. Нескольких человек удалось защитить, - рассказывает Анатолий. - Через некоторое время, как-то внезапно я оказался один, тогда ко мне подбежали 4 "космонавта". По его словам, он не сопротивлялся ОМОНу, но и добровольно идти не стал, сел на снег. "Сотрудники несколько минут не понимали, как ко мне подступиться. В итоге взяли меня вчетвером за руки и за ноги и отнесли в автозак. Отвезли в отделение, где составили протокол, и отпустили до суда. В итоге -10 тысяч штрафа. Самыми агрессивными были омоновцы, а вот сотрудники полиции в личных беседах говорили, что понимают почему люди выходят на улицы", - рассказывает он.

Анатолию еще повезло, если можно так сказать. В тот день на улицах Хабаровска можно было наблюдать картину, похожую на события в Беларуси. По улице идет толпа людей, рядом с ними тормозит автобус, оттуда выскакивают бойцы с дубинками и бегут на протестующих. Демонстранты разбегаются, кто-то пытается прятаться в переулках. ОМОН преследует их там, задерживает тех, кого получилось догнать, - жестко, заламывая руки и применяя дубинки.

23 января в Хабаровске, как и во многих городах России, стал рекордным по числу задержаний протестующих. Всего в автозаках в тот день оказалось 74 человека, в том числе депутат Законодательной Думы Хабаровского края Максим Кукушкин, который работал на акции, как журналист.

Как журналистов в Хабаровске штрафуют и наказывают за протесты

С начала года в Хабаровске усилились репрессии в отношении журналистов, которые освещают протесты. Первым задержанным журналистом в 2021 году стал Дмитрий Тимощенко. Оперативники в штатском схватили его после акции 16 января и оставили в спецприемнике до суда. 18 января суд оштрафовал Тимощенко за участие в акции 24 октября, а на выходе из суда его снова задержали. Такая "карусель" продолжалась до 21 января. В итоге журналист газеты "Арсеньевские вести" без назначения арестов провел в спецприемнике 6 дней и получил 5 штрафов почти на полмиллиона рублей.

Задержание участника протеста в Хабаровске

Кроме этого, с начала года в Хабаровске задержали журналистов: Бориса Жирнова - арест 10 суток и штраф 150 тыс. рублей, Александру Теплякову - штраф 1 тыс. рублей и арест 9 суток, Сергея Плотникова - арест 10 суток, Александру Рунову, Екатерину Ищенко, Кристину Грицаенко и других. Во всех случаях суд признавал сотрудников СМИ, которые освещали протесты, участниками несанкционированных акций, несмотря на наличие пресс-карт и редакционных заданий.

Вот как комментирует ситуацию председатель регионального отделения профсоюза журналистов Екатерина Бияк: "Я думаю, что аресты журналистов - это жалкая попытка ограничить свободу слова в отдельно взятой стране. Ни у кого уже нет иллюзий, что арестовывают и судят не потому, что как-то не так журналист встал или у него неправильно оформлены документы - нет, судят, пускают по "карусели", по много суток маринуют в спецприемнике и выписывают огромные штрафы исключительно для того, чтобы запугать. Схема работы простая: сначала система обкатывает репрессивную схему на одном человеке, потом, если все прошло гладко, распространяет на остальных. Сейчас в Хабаровске уже 12 журналистов, репрессированных за исполнение своего профессионального долга - информирование".

Как в Хабаровске задержали 100% протестующих

После акции 23 января автозаки и ОМОН в полной экипировке стали обязательными атрибутами акций протеста в Хабаровске. В субботу, 30 января полиция даже не дала людям собраться воедино. Задержали несколько человек, которые ходили по площади. Остальные активисты видели, что на площади никого нет и уходили. В воскресенье, 31 января, на площадь снова пришли "космонавты", которые задержали 13 человек из 70-80 протестующих.

Омоновцы задерживают участника протеста

В субботу, 6 февраля, на площадь Ленина пришла невысокая девушка, хрупкого телосложения. Поверх одежды на ней был военный бушлат. Около центрального фонтана она развернула плакат формата А4 с надписью: "Ямы армия России. p.s. Плешивый обнулись". Сама девушка пояснила, что она жена военного и выступает против низких зарплат военнослужащих, на которые невозможно прокормить семью.

Через несколько минут к ней подошли полицейские, многочисленные патрули которых ходили по площади. Один из сотрудников в мегафон потребовал "граждан прекратить незаконную акцию и разойтись". Еще через 20 минут девушку задержали силами 4 сотрудников полиции. Так хабаровская полиция в тот день задержала 100% от числа протестующих.

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