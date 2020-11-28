 Протесты в Хабаровске: омоновцы бьют - демонстранты поют | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.02.2021

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Россия

Протесты в Хабаровске: омоновцы бьют - демонстранты поют

Буквально за один месяц силовики Хабаровского края перешли от простого наблюдения за акциями в Хабаровске к тотальному подавлению протестов. Как это произошло - в репортаже DW.

Задержания во время протестов в Хабаровске

Задержания во время протестов в Хабаровске

После новогодних праздников сторонники экс-губернатора Сергея Фургала  в Хабаровске продолжили выходить на акции в поддержку политика, но сменили тактику. Чтобы не подвергаться задержаниям, люди перестали приносить плакаты и скандировать лозунги. Две субботы января несколько десятков протестующих приходили на площадь Ленина, общались, а потом шли к набережной Амура, где на льду реки были надписи в поддержку экс-губернатора.


Надписи на льду в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала

Надписи на льду в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала

В субботу 16 января по пути пели песни. Полиция сопровождала каждую акцию, но не требовала разойтись, людей за участие в них не задерживала. 17 января в Россию вернулся Алексей Навальный, который сразу же был задержан. А 23 января хабаровчане присоединились ко всероссийской акции протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика. 

Как в Хабаровске поддержали акцию за Навального

В ту субботу сотрудники ОМОНа и Росгвардии вышли разгонять и задерживать хабаровчан в полной тяжелой экипировке. Это случилось второй раз после разгона палаточного лагеря 10 октября 2020 года. Вот что рассказывает Анатолий, участник тех событий: "До ноября я ходил на все субботние митинги в Хабаровске, по возможности приходил и в будние дни. Потом устал, да еще и похолодало".

Акция протеста в Хабаровске 23 января

Акция в поддержку Алексея Навального в Хабаровске 23 января

После ареста Навального и объявления всероссийской акции Анатолий решил, что будет в ней участвовать. "На площади я стоял в толпе, скандировал лозунги. Когда начались задержания встал в сцепку с другими людьми. Нескольких человек удалось защитить, - рассказывает Анатолий. - Через некоторое время, как-то внезапно я оказался один, тогда ко мне подбежали 4 "космонавта". По его словам, он не сопротивлялся ОМОНу, но и добровольно идти не стал, сел на снег. "Сотрудники несколько минут не понимали, как ко мне подступиться. В итоге взяли меня вчетвером за руки и за ноги и отнесли в автозак. Отвезли в отделение, где составили протокол, и отпустили до суда. В итоге -10 тысяч штрафа. Самыми агрессивными были омоновцы, а вот сотрудники полиции в личных беседах говорили, что понимают почему люди выходят на улицы", - рассказывает он.  

Анатолию еще повезло, если можно так сказать. В тот день на улицах Хабаровска можно было наблюдать картину, похожую на события в Беларуси. По улице идет толпа людей, рядом с ними тормозит автобус, оттуда выскакивают бойцы с дубинками и бегут на протестующих. Демонстранты разбегаются, кто-то пытается прятаться в переулках. ОМОН преследует их там, задерживает тех, кого получилось догнать, - жестко, заламывая руки и применяя дубинки.

23 января в Хабаровске, как и во многих городах России, стал рекордным по числу задержаний протестующих. Всего в автозаках в тот день оказалось 74 человека, в том числе депутат Законодательной Думы Хабаровского края Максим Кукушкин, который работал на акции, как журналист. 

Как журналистов в Хабаровске штрафуют и наказывают за протесты

С начала года в Хабаровске усилились репрессии в отношении журналистов, которые освещают протесты. Первым задержанным журналистом в 2021 году стал Дмитрий Тимощенко. Оперативники в штатском схватили его после акции 16 января и оставили в спецприемнике до суда. 18 января суд оштрафовал Тимощенко за участие в акции 24 октября, а на выходе из суда его снова задержали. Такая "карусель" продолжалась до 21 января. В итоге журналист газеты "Арсеньевские вести" без назначения арестов провел в спецприемнике 6 дней и получил 5 штрафов почти на полмиллиона рублей.

Задержание участника протеста в Хабаровске

Задержание участника протеста в Хабаровске

Кроме этого, с начала года в Хабаровске задержали  журналистов: Бориса Жирнова - арест 10 суток и штраф 150 тыс. рублей, Александру Теплякову - штраф 1 тыс. рублей и арест 9 суток, Сергея Плотникова - арест 10 суток, Александру Рунову, Екатерину Ищенко, Кристину Грицаенко и других. Во всех случаях суд признавал сотрудников СМИ, которые освещали протесты, участниками несанкционированных акций, несмотря на наличие пресс-карт и редакционных заданий.

Вот как комментирует ситуацию председатель регионального отделения профсоюза журналистов Екатерина Бияк: "Я думаю, что аресты журналистов - это жалкая попытка ограничить свободу слова в отдельно взятой стране. Ни у кого уже нет иллюзий, что арестовывают и судят не потому, что как-то не так журналист встал или у него неправильно оформлены документы - нет, судят, пускают по "карусели", по много суток маринуют в спецприемнике и выписывают огромные штрафы исключительно для того, чтобы запугать. Схема работы простая: сначала система обкатывает репрессивную схему на одном человеке, потом, если все прошло гладко, распространяет на остальных. Сейчас в Хабаровске уже 12 журналистов, репрессированных за исполнение своего профессионального долга - информирование".

Как в Хабаровске задержали 100% протестующих

После акции 23 января автозаки и ОМОН в полной экипировке стали обязательными атрибутами акций протеста в Хабаровске. В субботу, 30 января полиция даже не дала людям собраться воедино. Задержали несколько человек, которые ходили по площади. Остальные активисты видели, что на площади никого нет и уходили. В воскресенье, 31 января, на площадь снова пришли "космонавты", которые задержали 13 человек из 70-80 протестующих.

Омоновцы задерживают участника протеста

Омоновцы задерживают участника протеста

В субботу, 6 февраля, на площадь Ленина пришла невысокая девушка, хрупкого телосложения. Поверх одежды на ней был военный бушлат. Около центрального фонтана она развернула плакат формата А4 с надписью: "Ямы армия России. p.s. Плешивый обнулись". Сама девушка пояснила, что она жена военного и выступает против низких зарплат военнослужащих, на которые невозможно прокормить семью.

Через несколько минут к ней подошли полицейские, многочисленные патрули которых ходили по площади. Один из сотрудников в мегафон потребовал "граждан прекратить незаконную акцию и разойтись". Еще через 20 минут девушку задержали силами 4 сотрудников полиции. Так хабаровская полиция в тот день задержала 100% от числа протестующих.

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    В период новогодних праздников сторонники Сергея Фургала стали краской наносить надписи в поддержку политика на лед замерзшего Амура, хорошо заметные с городской набережной. После этого участники акций протеста даже изменили маршрут шествий, обычно проходящий по центральным улицам, и дважды спускались к реке.

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    Одним из главных лозунгов хабаровских протестов стал "Честный суд в Хабаровске". При этом оппозиционно настроенные хабаровчане не верят в справедливость судебных решений и честность выборов. На одну из субботних акций у городского Белого дома протестующие принесли конструкции, по форме напоминающие надгробия, и возложили цветы к символической могиле честного суда.

  • Уличное граффити с портретом Сергея Фургала и надписью С наступающим!

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    Маршрут участников акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала обычно пролегает мимо заброшенного двухэтажного здания на улице Пушкина. Первые граффити в поддержку арестованного политика стали появляться там еще летом, перед крупными акциями по субботам. Коммунальные службы закрашивали этот стрит-арт с завидной проворностью. На фото одна из последних картин, нарисованных перед Новым годом.

  • Фургаломобиль: один из главных символов протестов в Хабаровске

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    "Фургаломобиль": один из главных символов протестов в Хабаровске

    "Фургаломобиль" - это микроавтобус-фудтрак. После начала протестов хозяин оклеил его стикерами "Я/Мы Фургал", изображениями арестованного градоначальника и стал сопровождать шествия. Из колонок в автомобиле звучали песни в поддержку Фургала. "Фургаломобиль" быстро стал одним из главных символов протеста. Затем он пришел в техническую негодность, но его сменил "Фургаломобиль 2.0" (на фото).

  • Участник акции держит телевизор, на экран которого нанесены цитаты государственной пропаганды

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Телевизор правды с удавом внутри

    Протестующие в Хабаровске не раз упрекали федеральные каналы в том, что они игнорируют масштабные акции в городе или подают информацию о них в искаженном виде. В итоге на акциях протеста появился "телевизор правды", на экран которого были нанесены самые ходовые тезисы государственной пропаганды. Внутри телевизора лежал удав, символизирующий президента РФ Владимира Путина.

  • Участники протестов в поддержку Фургала встречают на площади Ленина Новый год

    Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

    Протестный Новый год

    Некоторые хабаровчане так сплотились за полгода протестного движения, что даже Новый год решили встретить вместе. На площади Ленина, где обычно проходят акции собрались около 20 человек - без плакатов и флагов, но с новогодней атрибутикой - и, несмотря на мороз, оставались там около двух часов.

    Автор: Евгений Вокул


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Массовые акции в Хабаровске: 100 дней протеста

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