В Хабаровске арестовали на 10 суток координатора "Открытой России" Наумова

В Хабаровске на 10 суток арестован координатор "Открытой России" Сергей Наумов за участие в митинге в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Местный суд признал его виновным в участии 1 августа в несогласованной акции, которая создала помехи движению, сообщил в пятницу, 7 августа, Наумов в своем Telegram-канале. Хабаровский активист не признал своей вины.

Наумова задержали 6 августа по пути в полицейский участок, где он собирался дать показания о совершенном на него 24 июля нападении. В связи с этим нападением 27 июля было заведено уголовное дело о грабеже в отношении неустановленного мужчины, который разбил телефон Наумова, пытаясь его похитить. Сам активист заявил, что узнал нападавшего на него: это был один из охранников нынешнего врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

В Хабаровске с 11 июля регулярно проходят протесты в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово", его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2004 и 2005 годах.

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Смотреть видео 03:43 Поделиться Жители Хабаровска о Кремле и Фургале Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3gMbY Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале