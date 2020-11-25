 Активисты в Хабаровске провели 21-ю субботнюю акцию в поддержку Фургала | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2020

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Россия

Активисты в Хабаровске провели 21-ю субботнюю акцию в поддержку Фургала

По различным данным, поддержать арестованного экс-губернатора Хабаровского края пришли от 150 до 300 человек. Активисты, собравшиеся на акцию несмотря на мороз, требовали открытого суда над Сергеем Фургалом.

Участники протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 28 ноября 2020 года

Участники протестов в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Активисты в Хабаровске в субботу, 28 ноября, провели новую акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным городской администрации, в несанкционированной акции приняли участие около 150 человек. В то же время редактор сетевого издания "Люди ДВ" Евгений Мотлохов сообщил DW, что число участников составляло около трехсот.

По словам Мотлохова, люди пришли на акцию несмотря на 10-градусный мороз, который из-за ветра и влажности казался еще сильнее. Сначала около 50 человек собрались у здания областной администрации на площади Ленина в центре города. Они сконцентрировались возле центрального фонтана, где грело солнце и было значительно теплее. К ним подходили полицейские и проверяли документы, в ответ жители говорили, что собрались на одиночные пикеты.

Позднее митингующие развернули плакаты и стали скандировать "Я/мы Сергей Фургал" и "Фургал - наш выбор". В отдалении от протестующих встал мужчина с тремя плакатами. Он рассказала, что приехал из города Находка Приморского края, чтобы поддержать протестующих хабаровчан. Два его плаката были написаны на английском языке, сам он объяснил это словами: "Пока полиция будет переводить, я уже доеду до Находки".

Раздельное шествие

Шествие участников протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по центральным улицам Хабаровска, 28 ноября 2020 года

Шествие протестующих по центральным улицам Хабаровска

Через полчаса после начала митинга протестующие начали шествие по центральным улицам Хабаровска. Большинство шло по проезжей части, но значительная часть людей двигалась по тротуару. На протяжении шествия полиция несколько раз требовала от них покинуть проезжую часть и перейти на тротуар. Когда колонна поднималась к площади Славы, кто-то стал запускать в небо фейерверки.

Люди начали расходится еще до конца шествия. На площадь Ленина вернулись лишь несколько десятков активистов, которые недолгое время обсуждали политические вопросы и согревались горячим чаем, а затем покинули площадь.

Задержания активистов

Как сообщил  DW Евгений Мотлохов, еще во время акции была задержана журналистка издания "Просто бумага" Татьяна Хлестунова. После завершения митинга были задержаны два активных их участника - Ярослав Смолев и Елена Слободчикова. 

По данным мэрии Хабаровска, за все время проведения несанкционированных публичных мероприятий на территории Хабаровского края было пресечено 417 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел судами принято 401 решение: выписано 263 штрафа на сумму более 2,8 млн рублей, произведено 75 административных арестов, 40 человек были приговорены к обязательным работам. Сотрудники ГИБДД вручили владельцам транспортных средств 2109 предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

Дело Сергея Фургала

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал, в поддержку которого проведено уже более 140 акций, в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил во втором туре выборов краевого губернатора представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, руководившего регионом на тот момент. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Впоследствии он был арестован. Срок ареста недавно был продлен до 9 марта 2021 года.

Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не прекращаются, их участники теперь требуют отставки Дегтярева. Акция 10 октября запомнилась разгоном, избиениями демонстрантов силовиками и задержаниями десятков человек.

Смотрите также:

  • Массовое шествие одной из центральных улиц Хабаровска в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Ежедневные шествия и митинги

    Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.

  • Участники протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 1 августа 2020 года держат плакаты с надписями Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток, Свободу Фургалу и Верните нам Фургала

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Просьбы протестующих поддержать их

    Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у нового движения есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".

  • Массовая акция в поддержку участников протестов в Хабаровске во Владивостоке 18 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Владивосток

    Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.

  • Один из участников акции в поддержку хабаровчан в Санкт-Петербурге держит в руках плакат с надписью Хабаровск - это только начало!, а над его гловой кружат голуби.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Кормление голубей как форма протеста

    На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.

  • Акция солидарности с протестующими в Хабаровске на Пушкинской площади в Москве.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Акция в поддержку Хабаровска в Москве

    Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.

  • Участники массовой акции в поддержку Фургала в Хабаровске.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования протестующих

    Одно из главных требований участников протестов в Хабаровске - освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.

  • Митингующие в Хабаровске с плакатом, на котором изображен арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и написан лозунг: Верните нам Фургала. Народный губернатор. На табличке в руках одного из протестующих написано также Долой царя.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Народный губернатор"

    Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.

  • Один из участников протеста в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске с лозунгом Самарскому чиновнику не место в Хабаровске на акции 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Неприятие Михаила Дегтярева

    Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".

  • Одна из участниц протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске держит плакат с лозунгом Виновен не Фургал, а система.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования перемен

    Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена в Москве".

  • Один из участников протестов в Хабаровске держит в руках плакат, на котором красным крестом перечеркнуто слово Putinizm.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы устали от власти Путина"

    Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он делает все так, как хочет сам, и не слышит нас", - добавила она.

  • Протестная акция в поддержку Сергея Фургала, занимавшего в момент проведения мероприятия должность губернатора Хабаровского края, в Хабаровске, 11 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Массовость акций

    По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.

  • Участники протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала держат в руках транспарант с надписью Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы мзду не берем"

    После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".

  • Сотрудник полиции наблюдает за шествием в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Отношение полиции к протестующим

    На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 04:23

Массовые акции в Хабаровске: 100 дней протеста

Контекст

Комментарий: Назначение Дегтярева в Хабаровский край - ошибка Путина

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