На митинге за Фургала в Хабаровске появились лозунги в поддержку "умного голосования"

В Хабаровске уже 63 дня подряд не утихают народные протесты. В субботу, 12 сентября, люди снова вышли на традиционное шествие в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против назначения врио главы края Михаила Дегтярева. По данным портала администрации города, несанкционированная акция привлекла около 700 человек, причем "численность продолжает снижаться". Местное издание DVhab.ru в свою очередь сообщает, что "собралось около двух тысяч человек" - "больше, чем в прошлую субботу".

Колонну по традиции возглавил "Фургаломобиль" - синий микроавтобус, обклеенный фотографиями экс-губернатора и лозунгами "Руки прочь от Фургала". На боку транспортного средства сделана надпись "Перемен требуют наши сердца". Из колонок звучала фамилия политика и слова "народный губернатор". Собравшиеся захватили с собой ставшие уже привычными растяжки "Я/мы Сергей Фургал", "Наш выбор - наш Фургал". В то же время стали появляться и новые плакаты - в преддверии Единого дня голосования 13 сентября. Пришедшие принесли таблички с надписями: "Загугли умное голосование", "13 сентября каждый голос важен". Несколько раз во время шествия люди принимались скандировать: "Мы здесь власть".

Пришедшие подошли к акции креативно - ситуацию в стране они изобразили, в частности, в виде сценок из советского мультфильма "Так сойдет!"

"Там были два брата, которые желания исполняли главному герою. Вот и у нас: "Вовка, ты только дай знак - исполним любое желание", - рассказал автор идеи.

На мероприятии был замечен ряд местных политиков, в частности, депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин.

Дело Сергея Фургала

Сергей Фургал - известный в Хабаровском крае предприниматель. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим перевесом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургала задержали в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставили в Москву.

После задержания губернатора в Хабаровске не прекращаются акции в его защиту, хабаровчан поддержали жители Дальнего Востока и ряда других городов России. 20 июля президент РФ Владимир Путин отстранил Фургала от должности "в связи с утратой доверия" и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

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