Фигурант дела Фургала пожаловался на побои

Андрей Карепов, которого, как и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозревают в убийствах предпринимателей в начале 2000-х годов, сообщил, что его избили. Карепов находится в СИЗО Лефортово в Москве, об избиении он рассказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, побывавшей у него 13 августа.

По словам Карепова, 12 августа конвоиры избили его до прибытия в СИЗО. Меркачева сообщила, что у Карепова зафиксированы травмы на виске и на плече, 13 августа его отвезли в НИИ Склифософского, где ему оказали первую помощь. В настоящее время Андрей Карепов снова находится в СИЗО Лефортово.

Во ФСИН заявили, что Карепов был привезен в СИЗО 13 августа уже со следами побоев. Ведомство, по словам сотрудника, направило материалы для проверки в прокуратуру.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля 2020 года и позже арестован по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву. Кроме него, по этому делу арестованы еще три человека, в том числе Андрей Карепов. Президент РФ Владимир Путин 20 июля отстранил Сергея Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия". В Хабаровске с 11 июля регулярно проходят акции протеста в его поддержку.

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Смотреть видео 03:43 Поделиться Жители Хабаровска о Кремле и Фургале Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3gMbY Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале