Правозащитники: За июнь в Беларуси осудили 125 участников протестов

Не менее 125 человек были осуждены в июне по уголовным делам, связанным с акциями протеста в Беларуси. "Из них 20% составляют женщины, 80% - мужчины", - отмечается в докладе "Ситуация с правами человека в Беларуси. Июнь 2021", опубликованном в четверг, 1 июля, незарегистрированным в республике правозащитным центром "Весна".

Как указывается в документе, "количество политзаключенных по состоянию на 30 июня составило 526 человек и продолжает расти". Правозащитники напомнили, что в июне в стране прошел ряд резонансных групповых уголовных процессов в отношении участников протестов и представителей политической оппозиции. Продолжается рассмотрение дела в отношении Виктора Бабарико - одного из претендентов на пост президента на выборах 2020 года, а также процесс против известного оппозиционного политика Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского, планировавшего участвовать в выборах главы государства. Кроме того, генеральная прокуратура страны направила в Верховный суд уголовное дело в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака - членов президиума созданного оппозицией Координационного совета.

Произвольные задержания за бчб-символику

Власти Беларуси продолжают жестко подавлять любые мирные акции протеста, а также произвольно задерживать граждан за использование бело-красно-белой символики, указали правозащитники. По данным центра "Весна", за июнь судами наложено не менее 25 штрафов на общую сумму 2450 базовых величин (около 24 тыс евро. - Ред.) и не менее 94 административных арестов общей продолжительностью в 1477 суток. "Имеются сведения о задержании 246 человек", - подчеркнули правозащитники.

Кроме того, в документе отмечаются факты пыток и жестокогои бесчеловечного обращения с политзаключенными, а также преследования студентов, журналистов и адвокатов, защищающих участников протестов.

Преследование правозащитного центра "Весна" в Беларуси

Зарегистрированный в Минске в 1997 году правозащитный центр "Весна" был ликвидирован в октябре 2003 года решением Верховного суда Республики Беларусь. Причиной послужило участие членов организации в наблюдении за президентскими выборами 2001 года. Комитет ООН по правам человека 24 июня 2007 года в связи с ликвидацией "Весны" обвинил официальный Минск в нарушении Международного пакта о гражданских и политических правах. Власти Беларуси это решение проигнорировали.

23 ноября 2011 года суд в Минске приговорил руководителя правозащитного центра Алеся Беляцкого к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества по статье об уклонении от уплаты налогов. 21 июня 2014 года его освободили досрочно.

В марте 2021 года стало известно, что в Беларуси расследуется уголовное дело, по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, возбужденное против руководителей и волонтеров правозащитного центра "Весна".

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