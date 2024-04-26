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Движение "Я/Мы Сергей Фургал" внесли в реестр "террористов"

Алексей Волошинов
26 апреля 2024 г.

Несуществующее движение "Я/Мы Сергей Фургал", ранее объявленное экстремистским, внесено в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторингом.

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Митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, июль 2020
Митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, июль 2020Фото: Aleksandr Yanyshev/AFP/Getty Images

Росфинмониторминг внес в реестр "террористов и экстремистов" "межрегиональное общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал", сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства в пятницу, 26 апреля.

В феврале Хабаровский краевой суд признал деятельность "движения" незаконной на территории России и объявил его "экстремистской" организацией. При этом, как пишет издание "Медуза", в открытых источниках отсутствует информация "о какой-либо группе активистов, которое называли бы свое объединение "Я/Мы Сергей Фургал".

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле 2020 года по обвинению в причастности к заказным убийствам. После его задержания в регионе начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам колонии. Сам он, комментируя решение Минюста о признании "движения" в его поддержку экстремистским, заявил, что "не знает о таком движении".

Минюст потребовал внести в список "террористов" еще одно несуществующее движение

Российский Минюст в пятницу, 26 апреля, также потребовал признать "экстремистской организацией" "Антироссийское сепаратистское движение", говорится на сайте министерства. Министерство юстиции считает, что это "международное общественное движение" занимается "разрушением многонационального единства и территориальной целостности России".

Российская правозащитная организация  "ОВД-Инфо" в своем Telegram-канале сообщила, что ей "не удалось найти организации с таким названием".

"Экстремистским" в РФ признали несуществующее "Международное движение ЛГБТ"

Ранее в России "экстремистским" признали "Международное движение ЛГБТ" и его "структурные подразделения", которые также не существуют. В середине марта в связи с объявлением "движения ЛГБТ" экстремистским было возбуждено первое в РФ дело об организации экстремистского сообщества или участии в нем (Ст. 282.1. УК РФ). Обвиняемыми по нему стали сотрудники оренбургского гей-бара Pose.

 

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