Суд в Оренбурге арестовал владельца ЛГБТ-клуба Pose

Пресс-служба не раскрыла имени арестованного, но "Коммерсант" выяснил, что речь, скорее всего, идет о Вячеславе Хасанове. Он обвиняется в организации "экстремистской организации".

Центральный районный суд Оренбург в воскресенье, 31 марта, арестовал на один месяц и 20 дней (до 18 мая) владельца ЛГБТ-клуба Pose по обвинению в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Речь идет о несуществующем "международном общественном объединении ЛГБТ", ранее запрещенном российскими властями.

Пресс-служба суда не раскрыла имени арестованного, но, как выяснила газета "Коммерсант", по всей вероятности, это предприниматель Вячеслав Хасанов из Башкортостана. Владелец клуба Pose был задержан 28 марта в московском аэропорту Шереметьево, сообщало издание Orenday.

По версии следствия, владелец клуба подбирал персонал, утверждал травести-артистов, выкладывал фото и видео выступлений, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, в телеграм-канале и контролировал финансово-хозяйственную деятельность".

Аресты по делу клуба Pose

Ранее по данному делу уже были арестованы администратор клуба Pose Диана Камильянова и арт-директор Александра Климов. Накануне стало известно, что Росфинмониторинг внес их в список экстремистов и террористов.

"Международное общественное движение ЛГБТ" в ноябре было запрещено в России решением Верховного суда по запросу министерства юстиции. Запрещенной организации на самом деле не существует, но суд пришел к выводу, что активистов ЛГБТ+ во всем мире объединяют общие признаки, которые можно посчитать участием в одном движении.

Дело оренбургского клуба Pose стало первым возбужденным в России делом по уголовной статье об организации деятельности экстремистской организации из-за причастности к ЛГБТ. Сотрудникам оренбургского клуба грозит до 10 лет лишения свободы.

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