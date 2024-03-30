Персонал гей-бара внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторг внес двоих арт-директора и администратора оренбургского клуба Pose Александра Климова и Диану Камильянову в перечень террористов и экстремистов в пятницу, 29 марта. Об этом сообщил Telegram-канал "Обновление перечня террористов и экстремистов".

Помимо них в перечень в тот же день внесли подозреваемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" и одного из задержанных в Брянской области по делу о подготовке к поджогу военкомата и офиса "Единой России".

Дело против бара Pose

Климов и Камильянова - фигуранты первого в России уголовного дела об организации экстремистского сообщества. Оно было заведено в связи с тем, что ранее Верховный Суд РФ признал несуществующее "Международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским.

С 20 марта Климов и Камильянова находятся в СИЗО. По версии следствия, они, будучи "лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией", совместно с людьми, поддерживающими "взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ", обеспечивали финансирование клуба Pose. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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