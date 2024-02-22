В Хабаровске признали "экстремистским" движение за Фургала

По иску прокуратуры Хабаровский краевой суд запретил движение в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Он заявил, что "Я/МЫ Сергей Фургал" возбуждает ненависть к власти.

Хабаровский краевой суд запретил деятельность движения в поддержку бывшего губернатора региона "Я/МЫ Сергей Фургал". В четверг, 22 февраля он удовлетворил соответствующий иск краевой прокуратуры. "В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал" признано экстремистской организацией", сообщило управление Генпрокуратуры РФ Дальневосточному федеральному округу в Telegram.

Прокуратура утверждает, что "объединяющей основой движения" является экстремистская идеология, которая возбуждает ненависть к власти и "разрушает правовые устои и ценности общества". В заявлении также указывается, что "фактическими целями являются создание условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем". Кроме того, в ведомстве напомнили, что участники движения неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Участники движения в защиту Фургала также использовали "различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий" и действовали "в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России", - заявили в ведомстве.

Дела против Сергея Фургала и протесты в его поддержку

В июле 2020 года Сергея Фургала задержали по подозрению в организации одного покушения на убийство и двух убийств бизнесменов. По версии следствия, он якобы совершил эти преступления в 2004-2005 годах в Амурской области и Хабаровском крае. В феврале 2023 года Люберецкий суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Сам экс-губернатор вину в организации убийств и покушения на убийство не признал.

Позже против Сергея Фургала было возбуждено еще одно уголовное дело - о хищении активов "МСП Банка". По словам главы российского СК Александра Бастрыкина, общий ущерб в результате противоправных действий членов "преступного сообщества, созданного Фургалом" превысил 3,8 млрд рублей. На заседании суда по этому делу во вторник, 6 февраля, Сергей Фургал пожаловался на пыточные условия в СИЗО: по его словам, на выезде из суда его поместили в "помещение 50 на 50 сантиметров, где нет вентиляции и света".

С момента задержания Сергей Фургала в июле 2020 года по всему Хабаровскому краю проходили масштабные протесты в его поддержку. Митингующие требовали освободить экс-губернатора. По разным оценкам, 18 июля 2020 года на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске вышло от 50 до 80 тысяч человек. Прокурор Хабаровского края в начале февраля 2024 года потребовал признать движение "Я/Мы Сергей Фургал", созданное в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края летом 2020 года, "экстремистской организацией" и запретить на территории России.

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