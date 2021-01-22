Тихановская: Число сторонников тесных связей с РФ в Беларуси сокращается

В Беларуси становится все меньше сторонников России, считает лидер белорусского протестного движения и главный оппонент правителя страны Александра Лукашенко Светлана Тихановская. "Поскольку российские власти поддерживают направленное против народа режимом Лукашенко насилие, то на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше", - заявила Тихановская в интервью эстонской газете Postimees, опубликованном в среду, 27 января.

Она подчеркнула, что Беларусь является суверенным и независимым государством, и указала на распространенное на Западе мнение о схожести с Россией. "В действительности это не так. Мы совсем другой народ, хотя с русскими людьми у нас всегда были дружеские отношения. Мы непременно должны остаться независимыми. В прошлом году наша идентичность еще более укрепилась. Мы ни в коем случае не торгуем своей независимостью", - подчеркнула Светлана Тихановская.

Кроме того, она сообщила, что на государственных телеканалах в Беларуси распустили весь штат журналистов и заменили их на привезенных из РФ. "Они очерняют наших людей, всех, кто осмелился сказать что-либо против режима и диктатора. Они постоянно клевещут на большую часть народа и на оппозицию, однако влияет это на весьма небольшой круг белорусов", - добавила Тихановская.

Белорусская оппозиция готовится взять власть в свои руки

Лидер белорусских протестов также заявила о готовности оппозиции взять власть в свои руки после ухода нынешнего руководства. По ее словам, в настоящее время идет разработка экономических программ и конституционной реформы. "Самое важное сохранять равновесие, исправлять ситуацию спокойно, чтобы никто не пострадал. Надо призвать к ответственности тех, кто непосредственно участвовал в организации насильственных действий и применял насилие в отношении мирных жителей. Главное сохранить в стране спокойствие, и мы полагаем, что справимся с этим достойно", - добавила она.

Одновременно Тихановская заявила, что хотела бы вернуться на родину, когда это станет возможным. "Власти Беларуси предъявили мне два обвинения, которые хоть и абсолютно безосновательны, но на границе меня сразу могут арестовать. Возможно, что международные организации попытаются меня защитить, но я должна учитывать, что это может не получиться. Но я ведь и мать и не могу оставить детей одних, ведь их отец арестован. Для меня это большая дилемма, однако сейчас все-таки должна остаться за границей, ведь здесь я точно могу продолжать свое дело", - пояснила она и заявила, что уверена в перспективе оказаться в тюрьме после возвращения в данный момент.

Тихановская встретилась с эстонским руководством

Светлана Тихановская 21-23 января находилась с визитом в Эстонии, где встречалась с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром, депутатами парламента и другими политиками. После президентских выборов в августе Тихановская была вынуждена под давлением властей покинуть страну и проживает в Литве. В настоящее время она активно обсуждает с мировыми лидерами возможности поддержки демократического движения в Беларуси.

Протесты против фальсификации выборов и милицейского насилия в Беларуси продолжаются уже более 5 месяцев со дня голосования 9 августа 2020 года. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. При разгоне мирных акций протеста и задержании их участников силовики проявляли крайнюю жестокость. Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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