По примеру Навального: Тихановская возвращается в Беларусь?

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 19 января на встрече с послами стран Евросоюза в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала помочь в безопасном возвращении домой для нее и других представителей белорусских демократических сил. "Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможность безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела, должны быть специальные гарантии моего возвращения", - заявила Тихановская. Речь идет, прежде всего, о помощи со стороны ОБСЕ.

Возвращение в Россию оппозиционера Алексея Навального и последовавший за этим его арест на 30 суток вызвали в среде белорусской оппозиции и аналитического сообщества бурную дискуссию, стоит ли следовать примеру основателя ФБК Навального Светлане Тихановской, которая после президентских выборов вынуждена была уехать за рубеж, и с тех пор вместе со своим офисом находится в Вильнюсе. Аргументы тех, кто призывает Тихановскую вернуться на родину, и тех, кто советует этого не делать - пока или вообще - собрала DW.

Тихановская - не Навальный

Первым о необходимости нахождения экс-кандидата в президенты Беларуси в стране, а не за ее пределами, заговорил методолог Владимир Мацкевич - сначала на своей страничке в Facebook, а потом, по его словам, в ходе общения с окружением Тихановской. Это случилось еще в декабре прошлого года, почти за месяц до вылета Навального из Германии.

Мацкевич утверждает, что оппонентам Лукашенко нужен переход от протеста к наступлению, предупреждает, что "у нашей революции тают шансы и ресурсы сопротивления", и настаивает на возвращении Тихановской в Беларусь к началу весны. При этом он оговаривается - для такого шага нужно, чтобы общество его хотело, готовило и добивалось.

Алексей Навальный после прилета в Шереметьево был задержан и на следующий день арестован на 30 суток

После ареста в Шереметьево прилетевшего из Берлина Навального Мацкевич повторил свое предложение, перечислив принципиальные отличия российского и белорусской оппозиционеров. В решении Навального, по мнению методолога, ничего, кроме демонстрации смелости и настойчивости, нет; и - "при всей симпатии и сочувствии к нему" - поддержки в стране у Навального нет.

"Светлана Тихановская - совсем другое дело. Она - символ революции, у нее поддержка общества, она - легитимный лидер сопротивления режиму. И цель ее возвращения - переговоры по разрешению политического кризиса. Это не демонстрация смелости и готовности сесть в тюрьму за правое дело. Это совершенно необходимый политический шаг", - убежден Мацкевич.

Светлана Тихановская - символ протеста в Беларуси

Минский политический аналитик Артем Шрайбман также указывает на серьезные отличия оппозиционеров, но трактует их совсем иначе. "Тихановская и Навальный играют в разных лигах… Он - полноценный политик и хочет им оставаться, она - человек-символ, аватар белорусского протеста, которая никогда не хотела этим протестом руководить и не руководила", - написал Шрайбман в своем телеграм-канале.

Франак Вечерко выступает на одной из конференций в Минске (фото из архива)

И уточнил, что за Тихановскую почти никто не голосовал как за будущего президента: "За нее голосовали как за компромиссный путь к избавлению от нынешнего. У нее нет своего электората, она - сумма электоратов ее мужа, Бабарико, Цепкало и традиционной оппозиции".

Советник Тихановской Франак Вечерко в интервью DW признал, что у нее нет политических амбиций, заметив при этом, что Светлана на данный момент является признанным национальным лидером. По словам советника, ее роль уникальна, Тихановская сейчас обладает едва ли не большим влиянием, чем Александр Лукашенко. Но сейчас, продолжил Вечерко ее приезд в Беларусь невозможен по соображениям безопасности - ее сразу задержат в аэропорту. Кроме того, напомнил Вечерко, муж Тихановской находится в тюрьме по политическим мотивам, а на ее попечении двое детей.

Возвращение Тихановской: кто и как обеспечит безопасность

Отвечая своим критикам, Владимир Мацкевич подчеркивает, что не призывает к жертвам. Он не отрицает проблему с безопасностью, полагая, что границу Беларуси Тихановская может пересечь в окружении западных дипломатов и представителей ОБСЕ, а физическую защиту на территории Беларуси ей должны обеспечить десятки тысяч белорусских сторонников.

Владимир Мацкевич

Политконсультант Александр Федута в интервью DW подобного рода массовую акцию в защиту экс-кандидата в президенты назвал невозможной. Кроме того, он обратил внимание на то, что белорусские власти настроены более решительно, чем российские - это следует из появившихся в Сети скандальных записей. Один из участников, голос которого похож на голос замминистра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова, рассказал, что Лукашенко якобы отдал распоряжение в критических случаях применять оружие.

Со своей стороны, Артем Шрайбман прогнозирует, что западные дипломаты не будут участвовать в настолько провокационных, с точки зрения Минска, действиях, как защита Тихановской: "А окажутся в рядах тех, кто будет вежливо отодвинут от Светланы с соратниками на границе. Протестующие даже на пике активности в августе не вступали в физическое противостояние с силовиками, чтобы защитить своих лидеров от ареста".

Возвращение Тихановской: сейчас или потом?

По мнению Шрайбмана, приезд и арест Тихановской сегодня способны стать триггером протестов на несколько дней. Как выразился аналитик, это был бы полет камикадзе: "Но даже не во вражеский авианосец, а в гору на вражеской территории. Ярко и красиво, но туповато".

Александр Федута также не видит смысла в возвращении Тихановской в сложившихся условиях. Однако, замечает он, до конца нынешнего года ситуация может измениться: "Светлана - единственная, кто обладает относительной легитимностью для большего числа белорусов".

Франак Вечерко, в принципе, тоже не против возвращения Светланы Тихановской. Как только Лукашенко даст знать, что он готов к диалогу - Тихановская, а также все оппозиционеры, вынужденно покинувшие Беларусь после президентских выборов, смогут вернуться на родину, заверил Вечерко.

Владимир Мацкевич, констатируя, что идея возвращения Тихановской постепенно пробивает дорогу (чему поспособствовал и случай Навального), указал в интервью DW на главное расхождение со своими критиками. Оно заключается в порядке действий: что должно быть раньше - приезд экс-кандидата в президенты или готовность властей к переговорам. "Лукашенко никогда не будет готов к диалогу. На него сейчас все давят с этой целью - и Запад, и даже Россия. А он пытается этот процесс симулировать и профанировать", - подвел итог Мацкевич.

В любом случае последнее слово - за самой Светланой Тихановской. "Это ее личное дело. Никто не может ей посоветовать или подсказать", - пояснил DW лидер Консервативно-Христианской партии - БНФ Зенон Позняк, который уже почти 25 лет находится в политической эмиграции.

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