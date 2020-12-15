 Премия Сахарова для оппозиции Беларуси вручена Светлане Тихановской | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2020

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Европа

Премия Сахарова для оппозиции Беларуси вручена Светлане Тихановской

Помимо Тихановской, в группу белорусской оппозиции, отмеченной премией Сахарова, входят Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, Алесь Беляцкий и Степан Путило.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская (фото из архива)

На пленарном заседании Европарламента в Брюсселе среду, 16 декабря, прошла церемония вручения премии Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год, которой удостоились активисты демократической оппозиции Беларуси. Председатель Европарламента Давид Сассоли вручил награду экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской и Веронике Цепкало, сообщает корреспондент DW. В церемонии также приняли участие председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Белецкий и основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.

"Белорусский народ показал, что никакой авторитаризм не сможет остановить изменения, новую главу истории страны", - отметил Сассоли. Тихановская назвала премию Сахарова "большой честью", "новым стартом для Беларуси" и отметила, что она принадлежит всем белорусам, которые "в этом году объединились в стремлении к изменениям". "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская.

Помимо Тихановской, Цепкало, Белецкого и Путило, в группу оппозиции Беларуси, отмеченной премией, входят блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси не утихают массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов не раз проявляли беспрецедентную жестокость. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Среди них - глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК.

Премия Сахарова

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

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    Автор: Галина Петровская


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Оппозиция Беларуси получила премию Сахарова

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