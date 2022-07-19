Беларусь запретила деятельность негосударственных профсоюзов

Власти Беларуси запретили деятельность негосударственных профсоюзов. Данное решение принял Верховный суд по иску генпрокурора, сообщается в Telegram-канале генеральной прокуратуры во вторник, 19 июля.

По этим данным, речь идет о прекращении работы Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов".

Возбуждены уголовные дела

Как утверждает ведомство в Минске, "вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе" руководство и члены этих организаций активно участвовали "в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок", а также распространяли экстремистскую информацию. Генпрокуратура также сообщила о возбуждении уголовных дел и принятии "мер административного воздействия".

В августе 2020 года после выборов президента Беларуси, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты против официальных итогов голосования, а также против полицейского насилия. Активное участие в протестном движении среди прочих принимали независимые профсоюзы.

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Что говорят цифры о жизни белорусов Трудоспособное население Средний возраст жителей Беларуси - 41 год. Городское население моложе сельского: 39,8 года против 44,6 года. Самый молодой регион - Минск. Женщины составляют 54% населения. По данным Минздрава, продолжительность жизни женщин в Беларуси - 78 лет, мужчин - 64. В 2021 году в белорусской экономке было занято около 4,3 млн человек. Это 46% от общей численности жителей страны.

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Что говорят цифры о жизни белорусов Кто сколько получает Самая высокая средняя зарплата у тех, кто работает в сфере IT и телекоммуникаций (около 1500 долларов), занимается научной или технической деятельностью (около 700 долларов), занят в сфере промышленности (550 долларов) или строительства (505 долларов). В сфере здравоохранения получают 395 долларов, образования - 323 доллара.

Что говорят цифры о жизни белорусов Сколько белорусов с низким достатком Жителей страны с зарплатой свыше 1400 долларов - всего 1,6%. В конце 2021 года меньше 300 долларов зарабатывали 43,3% белорусов. Почти четверть домашних хозяйств располагает суммой менее 150 долларов в месяц. Примерно у 4% доходы ниже бюджета прожиточного минимума, который эквивалентен 88 долларам.

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Что говорят цифры о жизни белорусов Стоимость услуг ЖКХ По данным Белстат, в конце 2021-го 7% из семейного бюджета уходило на ЖКХ. С этого года электроснабжение подорожало на 11%, газоснабжение - на 12%, водоснабжение - на 14%. В марте жировка за квартиру в Бресте в 50 кв.м и с 2 прописанными была на 125 рублей (включая свет, газ, воду, кабельное ТВ, интернет). Часть услуг субсидирует государство. Белорусы оплачивают пока 83% себестоимости коммуналки. Автор: Янина Мороз

