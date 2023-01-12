В Беларуси задержан экс-кандидат в президенты Дмитриев

Бывший кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года, сопредседатель ликвидированного общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев задержан в Минске. Об этом сообщили издание "Зеркало" и правозащитный центр "Весна" в четверг, 12 января. По их информации, политик находится в минском СИЗО на Окрестина. Причина его задержания остается неизвестной.

Андрей Дмитриев - экс-сопредседатель общественного движения "Говори правду". Оно было создано в 2010 году. Первым лидером стал белорусский поэт Владимир Некляев, который выдвинулся кандидатом на президентских выборах 2010 года. На следующих президентских выборах, "Говори правду" стала платформой для кандидата Татьяны Короткевич. Она заняла второе место с 4,44%.

Дмитриев - один из четырех соперников Лукашенко

На выборах 2020 года сам Андрей Дмитриев стал одним из четырех зарегистрированных оппонентов нынешнего правителя Беларуси Александра Лукашенко. По данным ЦИК страны, он набрал 1,21% голосов. В ходе предвыборной кампании политик выступал в поддержку Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, не допущенных до участия в выборах.

Само объединение "Говори правду" Верховный суд Беларуси ликвидировал в октябре 2021 года в связи с выявленными нарушениями в деятельности организации. Сам Дмитриев ранее говорил, что при любом решении суда представители "Говори правду" продолжат свою деятельность. Дмитриева неоднократно задерживали силовики, в последний раз - в августе 2022 года, однако позже отпустили.



Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, набрав 80,10% голосов, второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Сразу же после объявления официальных результатов в стране начались массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Мирные выступления граждан, которые были убеждены в подтасовке итогов голосования, жестоко пресекались ОМОНом и спецназом. Многие лидеры оппозиции были либо задержаны, либо эмигрировали.

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