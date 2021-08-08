В Беларуси задержан экс-кандидат в президенты Дмитриев

В Беларуси в четверг, 12 августа, задержан бывший кандидат в президенты страны на выборах 2020 года Андрей Дмитриев, сообщил незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале. В сообщении отмечается, что Дмитриев является сопредседателем общественного объединения "Говори правду" и делегатом платформы "Сход".

По информации правозащитников, 11 августа в Беларуси прошли обыски у делегатов "Схода", некоторые были задержаны, в том числе бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Республиканское исследовательско-просветительское общественное объединение "Говори правду" было зарегистрировано в Беларуси в мае 2017 года. 13 июля стало известно о том, что Минюст начал внеплановую проверку деятельности объединения.

Репрессии в Беларуси

"Говори правду" - кампания в Беларуси, запущенная в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения оппозиционера Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о выходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2015 года.

Власти Беларуси в настоящее время зачищают гражданское общество в стране, производя все новые задержания. На фоне непрекращающихся репрессий США в начале недели ввели против Беларуси новый пакет санкций, под которой подпали 27 физических и 17 юридических лиц, в том числе бизнесмены из окружения белорусского руководителя Александра Лукашенко.

В ответ Беларуси отозвала согласие на назначение послом США в Минске Джули Фишер и предложила США сократиться численность персонала своего посольства в Беларуси до 5 человек.

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