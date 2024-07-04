Белорусский политзаключенный Костусёв освобожден по амнистии

У белорусского оппозиционного политика, осужденного на 10 лет, в заключении обнаружили онкологическое заболевание. Вместе с Григорием Костусёвым на свободу по амнистии вышли еще несколько политзаключенных.

В Беларуси из мест лишения свободы освобождены несколько политзаключенных, в их числе - лидер Партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григорий Костусёв. Об этом сообщил в среду, 3 июля, правозащитный центр "Весна". Родственники 67-летнего Костусёва подтвердили правозащитникам, а также изданию "Наша Нива" информацию о его освобождении.

"Весна" указывает, что у Григория Костусёва, приговоренного к 10 годам колонии усиленного режима, в заключении выявили онкологическое заболевание. Оппозиционный политик был задержан в апреле 2021 года и осужден в сентябре 2022-го по делу о "заговоре с целью захвата власти". По этому же делу к длительным срокам были приговорены филолог и политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, бухгалтер Ольга Голубович и активист Денис Кравчук.

Кроме Костусёва, по сведению правозащитников, к вечеру 3 июля были отпущены на свободу еще четверо политзаключенных - две женщины и двое мужчин.

Ранее стало известно, что правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии целого ряда категорий осужденных за уголовные преступления. Закон не распространялся на лиц, "причастных к экстремистской и террористической деятельности", но Лукашенко объявил, что на свободу выйдут несколько тяжелобольных политзаключенных, в первую очередь больные раком.