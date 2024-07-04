Почему Лукашенко решил освободить политзаключенных

По данным правозащитников, 3 июля на свободу вышло как минимум семь политзаключенных. Накануне Лукашенко заявил, что отпустит некоторых тяжелобольных осужденных. Почему политик мог принять такое решение - в материале DW.

2 июля 2024 года Александр Лукашенко, выступая перед номенклатурой, анонсировал освобождение некоторых политзаключенных: "Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крошили страну в 2020 году. Это действительно тяжело больные, в основном с раковыми заболеваниями. Мы по-человечески подходим и относимся ко всем".

Не амнистия, а помилование

Накануне политик подписал закон об амнистии, согласно которому осужденные за политическую позицию не могут выйти на свободу. А уже 3 июля стало известно, что домой вернулось как минимум семь человек, отмечают в правозащитном центре "Вясна".

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Юрист "Вясны" Павел Сапелко подчеркивает, что произошедшее нельзя назвать амнистией. Во-первых, сам закон принят так, что он не распространяется на политзаключенных. Во-вторых, по амнистии людей не выпускают на выходных, а 3 июля - государственный праздник. В-третьих, процесс освобождения по амнистии растягивается на несколько месяцев, политзаключенные же вышли на следующий день.

Павел Сапелко Фото: DW

"Это политическое решение Лукашенко. Предполагаю, что люди вышли в результате помилования, - говорит Сапелко. - Пока неизвестно, были ли соблюдены для этого формальности, подавали ли они соответствующее прошение".

Однако политзаключенных и раньше отпускали на свободу в обход требований закона. Так, часть фигурантов дела "Плошча-2010" не писали прошение о помиловании на имя Лукашенко, но вышли на свободу раньше срока. Роман Протасевич был помилован, когда приговор по его делу даже не вступил в законную силу. Софья Сапега - вопреки отказу Лукашенко о помиловании - также не досидела срок: в результате переговоров с российскими властями ее отпустили на родину.

Что повлияло на Лукашенко?

Политический аналитик и координатор проекта "Наша Візія" Вадим Можейко считает, что сложилось сразу несколько факторов. Во-первых, демсилы постоянно поднимают вопрос о политзаключенных на международном уровне.

Во-вторых, давление Польши, которая давно добивается освобождения журналиста Анджея Почобута. "Важным толчком стал визит Дуды в Пекин, где на переговорах с лидером Китая затрагивался вопрос и о Беларуси. Прежде всего, миграционная проблема. Но неформально речь могла идти и о Почобуте. После этого Польша пригрозила приостановить транзит китайских товаров через Беларусь", - говорит эксперт.

Вадим Можейко Фото: Violetta Savchits

Однако просто отпустить Почобута Лукашенко не может: это может выглядеть как его политическая слабость, поэтому для размытия фона решили отпустить и других политзаключенных, обосновывая это гуманизмом власти, считает Можейко. Пока журналист по-прежнему находится в колонии.

Юрист Павел Сапелко отмечает, что режим и ранее пытался оставаться непредсказуемым, когда речь шла об освобождении узников. "Когда в 2011 и 2012 году на свободу выходили политзаключенные, Лукашенко тоже отпустил не всех. Например, Автухович и Статкевич еще надолго остались в тюрьме, - говорит собеседник. - Лукашенко и сейчас верен принципу "все равно все сделаю по-своему".

Требования ООН по освобождению политзаключенных также могли частично повлиять на режим, считает Сапелко. В августе в Комитете по правам людей с инвалидностью будут рассматривать доклад о ситуации в РБ, вопрос о тяжелобольных в тюрьмах там обязательно прозвучит. Кроме того, спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марэн обращалась к властям с просьбой применить амнистию в отношении пожилых осужденных и больных, которые находятся в критическом состоянии.

Будут ли освобождать дальше?

В гуманитарном списке правозащитников - 254 политзаключенных, для некоторых из них каждый день в неволе - критический. У бывшей журналистки БТ Ксении Луцкиной - опухоль в головном мозге. Такая же проблема у "рельсового партизана" Руслана Слуцкого. У политзаключенного Павла Кучинского - лимфома Ходжкина и первая группа инвалидности. У пенсионерок Аллы Зуевой - лейкоз, Галины Дербыш - онкология.

Вопреки заявлениям Лукашенко, среди семи освобожденных только у одного есть тяжелый диагноз - онкология, это председатель партии БНФ Григорий Костусев. По какому принципу освободили остальных, пока неизвестно. Но среди них есть политзаключенные, которым оставалось отсидеть всего несколько недель и которые ранее выступили на госТВ с "покаянным" интервью.

Вадим Можейко подчеркивает, что освобождение нескольких узников не говорит о том, что репрессивная машина остановилась. "Для этого нужно, чтобы отпустили значительно больше людей, даже в гуманитарном списке - 254 человека, - говорит он. - Также нужно остановить судебный конвейер. Пока сажают больше, чем отпускают. Даже за вчерашний день в списке политзаключенных появилось восемь новых имен".

Что касается возможных переговоров об освобождении других узников, по мнению Можейко, они возможны только при содействии третьих стран или организаций: "Переговоры между Лукашенко и Тихановской невозможны. Во-первых, нет базового доверия. Во-вторых, с противниками Лукашенко умеет вести переговоры только с позиции силы, мы видели это на "круглом столе" в КГБ, куда привезли политзаключенных. Или на встречах во Дворце независимости, где он сам определяет правила игры".