Правитель Беларуси Лукашенко подписал закон об амнистии

Амнистии в Беларуси подлежат, в числе прочих, несовершеннолетние, беременные женщины и инвалиды. На свободу выйдут и некоторые участники массовых протестов против переизбрания Лукашенко президентом.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии целого ряда категорий осужденных за уголовные преступления. Документ, размещенный в среду, 3 июля, на портале официального опубликования правовых актов, подписан по случаю 80-летия освобождения Беларуси от нацистской оккупации.

"Освободить от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы на определенный срок, а также от иных мер уголовной ответственности", - говорится в документе.

Кто подлежит амнистии в Беларуси

Согласно закону, амнистии подлежат несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие несовершеннолетних детей (исключение - совершившие умышленное преступление против несовершеннолетнего) и лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (58 лет для женщин и 63 года для мужчин).

Под амнистию также подпадают инвалиды I и II групп, а также больные с определенными формами туберкулеза, пациенты с онкологией второй, третьей и четвертой клинических групп, ВИЧ-инфицированные с третьей и четвертой стадиями заболевания, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, получившие ранения, увечья или заболевания при исполнении обязанностей во время военной службы.

На кого не распространяется амнистия

Амнистия не распространяется на граждан, уже подпадавших под нее в 2021 - 2024 годах или получивших помилование и вновь осужденных за умышленное преступление. То же касается признанных особо опасными рецидивистами и тех, кто на момент вынесения приговора или вступления его в силу не полностью возместил ущерб от предыдущего преступления. Амнистия не затрагивает и приговоренных к смертной казни, чье наказание в порядке помилования заменено лишением свободы, в том числе пожизненным.

Закон приурочен ко Дню независимости Беларуси, отмечаемому 3 июля. В этот день в 1944 году Красная армия освободила Минск от немецкой оккупации.

Амнистия для участников массовых протестов 2020 года

Накануне президент пообещал, что под амнистию подпадет часть участников массовых протестов против его спорного переизбрания на посту президента Беларуси в 2020 году. По словам Лукашенко, на свободу выйдут тяжелобольные участники акций протеста преимущественно с онкологическими заболеваниями.

Правитель Беларуси назвал это человеческим подходом. "Человек, попавший в беду, я считаю, не имеет гражданства, и мы должны им помогать", - пояснил он. Лукашенко при этом не назвал конкретных имен и количество амнистированных.