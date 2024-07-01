"У Беларуси не было достаточно поддержки со стороны ООН"

В РБ закон не нарушается - примерно так власти реагируют на критику спецдокладчика ООН по правам человека. За 12 лет режим не выполнил ни одной рекомендации, а с 2021-го вообще перестал реагировать на обращения. Спецдокладчик Анаис Марэн не может даже попасть в Минск, она - в черном списке.

Анаис Марэн с 2018 года занимается правами человека в Беларуси. Должность спецдокладчика ООН на самом деле почти волонтерство: Анаис не получает зарплату и совмещает деятельность с основной работой в Варшавском университете. В этом году заканчивается ее мандат, Совет по правам человека уже изучает новые кандидатуры. На встрече с белорусами в Варшаве, организованной "Вольным універсітэтам", она рассказала, удалось ли добиться позитивных изменений и что придавало ей силы работать, несмотря на запреты режима Лукашенко.

"В 2020-м в ООН каждый знал о ситуации в Минске"

Самое напряженное время, по ее словам, выпало на 2020 год. "Количество моей работы увеличилось в десять раз, - отметила она. - Но я старалась ответить на каждый журналистский запрос, чтобы информация о репрессиях разошлась как можно шире. Здесь, в Польше, гражданское общество и медиа обращают внимание на Беларусь, то же происходит в Литве и Латвии - чем ближе страна к РБ, тем выше интерес. К сожалению, в моей стране, Франции, Беларуси уделяется недостаточно внимания, хотя ситуация катастрофическая".

По ее словам, тогда в ООН каждый знал о ситуации в Минске: "Всех шокировали новости о том насилии и несправедливости, которое творилось в стране". Когда началась война в Украине, белорусы почувствовали, что международное сообщество забыло о них, что их проблемы - это не такая и горячая тема. "Я видела, как в мире забывают, что белорусы остаются жертвами преследования. Пострадавшим важно знать, что они не забыты, поэтому мы стараемся фиксировать все факты, - подчеркнула спикер. - И важно все время говорить об этом за рубежом, поскольку очень много людей вынуждено бежало из Беларуси".

Анаис признала, что работая с темой прав человека в Беларуси, сталкивалась с депрессивными чувствами: "Было очень много стресса, особенно в 2020 году. Я понимала, что у Беларуси было недостаточно поддержки со стороны ООН, но это всегда отражение позиции государств-членов организации".

Когда у спецдокладчика спросили, не видит ли она, что Беларусь становится все больше похоже на Северную Корею, она возразила: "Географически Беларусь находится в центре Европы, это не соседка Северной Кореи. Вот почему фокус внимания сохраняется". Хотя и признала, что начиная с 2012 года, когда был учрежден ее мандат, ни одна из рекомендаций не была выполнена властями.

Что власти отвечали спецдокладчику?

"Есть девять конвенций, связанных с правами человека, Беларусь подписала большинство из них, - говорит спецдокладчик. - Но власти решили не исполнять свои обязательства. Они считают, что мой мандат - это политическое решение, а права человека - внутренняя проблема государства. У нас принципиально иная позиция. Я всегда оставляла двери открытыми, но у меня даже не было шанса поговорить с официальными представителями страны. В 2018 году мне запретили въезд в РБ".

Поскольку власти игнорировали Марэн, она договаривалась с коллегами из других управлений ООН, чтобы отправить совместные обращения. "До 2021 года в 90% случаях власти отвечали на такие письма. Честно говоря, в этих ответах была полная чепуха. Например, в Конституции написано, что государство должно уважать права человека, мы это делаем, вот и все. Конечно, такие ответы нас не устраивают, но у нас нет инструментов, чтобы заставить государство действовать эффективно, - вспоминает она. - После 2021-го произошло полное отвержение и других представителей ООН. Дошло до того, что белорусы больше не могут подать жалобу в Комитет по правам человека ООН".

"Мне нравится несгибаемость борьбы белорусов"

А были ли позитивные изменения за эти шесть лет, поинтересовались белорусы на встрече. Спецдокладчик вспомнила историю гражданина России, которого собирались депортировать из Беларуси. "Ему помогал правозащитник Леонид Судаленко. А я написала обращение властям, высылку отменили. Мне потом показали снимок семьи этого мужчины, его дети держали сердечки и благодарили меня. Если бы отца депортировали, семья бы это тяжело переживала".

В 2019 году власти пошли на уступки по заключенным подросткам, которых посадили за распространение наркотиков. "Им давали сроки, несовместимые с международными стандартами наказания несовершеннолетних, - отметила Анаис. - Я обратилась к властям. Детей не помиловали, но сроки все же сократили. Сейчас мы просим применить амнистию в отношении пожилых осужденных, больных, которые находятся в критическом состоянии".

Иногда вмешательство спецдокладчика помогало и родным политзаключенных. Анаис Марэн вспоминает ситуацию с Марией Колесниковой, когда ее из колонии увезли в больницу: "Мы отправили срочное обращение, власти ответили, организовали даже шоу в палате, но все же мы узнали, что она жива, ей сделали операцию". Последнее время правительство подобные обращения игнорирует, добавляет спецдокладчик.

Если сопротивление властей так сильно, а ситуация в Беларуси только ухудшается, что давало силы Анаис продолжать работу, спросила у нее правозащитница Энира Броницкая. "Белорусские люди, вы чудесный народ, - тут же ответила она. - Я много лет жила в России, но каждый год, когда приезжала в Беларусь, получала большое удовольствие. За последние 15 лет встретилась с огромным количеством людей, и мне нравится ваша несгибаемость борьбы".