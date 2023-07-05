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ООН: Ситуация с правами человека в РБ "катастрофическая"

Жан Рофе
1 ч. назад

Ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться, сообщила спецдокладчик ООН в новом докладе.

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Здание тюрьмы в Минске
Здание тюрьмы в МинскеФото: Zuma Press/IMAGO

Ситуация с правами человека в Беларуси, по оценке ООН, "катастрофическая" и только ухудшается. Режим белорусского правителя Александра Лукашенко целенаправленно борется с последними несогласными в гражданском обществе, заявила Анаис Марен, специальный докладчик ООН по Беларуси, во вторник, 4 июля, представляя свой новый доклад на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Ситуация остается катастрофической. К сожалению, она продолжает ухудшаться", - сказала Марен. По ее словам, вносимые в белорусское законодательство поправки привели к резкому росту политически мотивированных преследований и приговоров. "Отсутствие ответственности за нарушения прав человека порождает атмосферу страха среди жертв и их семей", - отметила французский эксперт.

"Всеобщая безнаказанность и атмосфера страха"

Марен напомнила, что два года назад она предупреждала СПЧ о "тоталитарном повороте" в Минске, о чем свидетельствовало "пренебрежение человеческой жизнью и достоинством" во время подавления протестов в 2020 году. Более 1500 человек по-прежнему содержатся под стражей по политически мотивированным обвинениям. Начиная с 2020 года ежедневно совершается в среднем 17 произвольных арестов, сообщила она в ежегодном докладе.

"В Беларуси никто не был привлечен к ответственности за произвольное задержание десятков тысяч мирных демонстрантов в 2020 году, а также за насилие или пытки, которым подверглись многие из них, - указала Анаис Марен. - Эта всеобщая безнаказанность и атмосфера страха, возникшие в результате продолжающихся репрессий, вынудили сотни тысяч белорусов отправиться в изгнание".

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