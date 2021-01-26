 Смогут ли белорусы смотреть ′′Евровидение′′? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.01.2021

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Культура и стиль жизни

Смогут ли белорусы смотреть ''Евровидение''?

Белорусы, солидарные с теми, кто пострадал от режима Лукашенко, хотят лишить Белтелерадиокомпанию прав на "Евровидение". DW - об этой инициативе и реакции на нее в Германии.

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме

Несколько дней назад Белорусский фонд культурный солидарности, созданный для поддержки работников культуры, пострадавших за критику белорусских властей, стартовал инициативу #stopBTRC против того, чтобы "Евровидение" показывали по государственному телевидению - по крайней мере, в этом году. В планах фонда - добиться исключения главного медиахолдинга страны Белтелерадиокомпании (БТРК) из Европейского вещательного союза (ЕВС, организатор "Евровидения") и лишить ее права трансляции и участия в этом песенном конкурсе.

Кампания против репрессий и пропаганды

"Сейчас БТ (Белорусское телевидение - Ред.) - инструмент давления, репрессий и пропаганды. Там и своих сотрудников не жалеют. Многие из-за протеста были выкинуты на улицу. С дуэтом VAL, который должен был представлять Беларусь на "Евровидении", разорвали контракт. Это нарушает международное право и сам устав ЕВС. Поэтому, я думаю, мы можем проявить такую инициативу", - отметил в интервью DW руководитель Белоруского фонда культурной солидарности Сергей Будкин.

Соответствующее обращение было отправлено в женевский офис Европейского вещательного союза. Кроме того, по словам Сергея Будкина, сейчас ведутся переговоры с теми, кто может повлиять на решение EВС. Инициативу Белорусского фонда культурной солидарности поддержали дирекции литовского и польского телевидения. Вопрос лишения БТРК прав на трансляцию "Евровидения" будет поднят на ближайшем заседании ЕВС. "Допустить приезд официальной белорусской делегации 15 марта в Роттердам, - это никак не укладывается в голове нормального человека. Поэтому мы будем требовать хотя бы задуматься над этим", - говорит Сергей Будкин.

Молчание ЕВС и поиск альтернативы для "Евровидения"

Европейский вещательный союз на обращение фонда пока не отреагировал. Не ответил он и на запрос DW. "Дирекция ЕВС пока взяла курс на замалчивание проблемы. И, как я понимаю, будет делать вид, что "Евровидение" - вне политики. Но если "Евровидение" вне политики, то БТ точно нужно исключать. И если EВС уважает своих партнеров, он должен отреагировать и сесть за стол переговоров", - считает Сергей Будкин.

Internationale ESC-Ersatzshow «Europe Shine a Light»

Инициаторы кампании подчеркивают, что не хотят лишать Беларусь "Евровидения": речь идет о лишении лицензии БТ. В фонде готовы к предложениям компромиссных вариантов. "Хотелось бы поиграть тоже в эту игру ("Евровидение" - Ред.), поголосовать за адекватных соседей и дать возможность самореализоваться нашим артистам. Альтернативные возможности как раз сейчас обсуждаем с нашими парнтерами", - отмечает Будкин. Обращение фонда в EВС поддержали Координационный совет, Светлана Тихановская и Павел Латушко, а также белорусская исполнительница Анжелика Агурбаш, выступавшая на "Евровидении" в 2005 году.

БТ без "Евровидения": что говорят в Германии

Среди немецких знатоков Беларуси мнения по поводу кампании #stopBTRC разделились. Ведущий немецкий эксперт по "Евровидению" Ян Феддерсен (Jan Feddersen) не считает ее удачной идеей. "Она преследует демократические цели, способствует критике нелегитимного президента Лукашенко и его делигитимизации со стороны европейской общественности. Но отказ от "Евровидения", пусть даже в виде лишения  Белтелерадиокомпании лицензии, я не считаю политически рациональным и популярным шагом, - рассуждает он в беседе с DW. - Беларусь относится к семье "Евровидения" и так должно быть и впредь". В то же время он подчеркивает важность того, что такая инициатива возникла и стала публичной: "Важно, что на примере "Евровидения" началось обсуждение того, что допустимо, а что нет".

Немецкий журналист вспоминает, что в истории конкурса были случаи, когда участники пытались выразить свои политические взгляды. Например, в 2009 году группа "Стефане и 3G" хотела представить Грузию песней "We Don’t Wanna Put In" на конкурсе в Москве. EВС попросил изменить текст песни, и Грузия в итоге отказалась от участия в конкурсе. "Но так, чтобы страну лишали лицензии из-за автократического или дитаторского стиля правления, - такого еще не было. И это было бы неправильно, - cчитает Ян Феддерсен. - Поскольку секрет "Евровидения" - в том, чтобы предоставлять платформу для европейской идеи и за пределами Евросоюза".

Журналист и знаток Беларуси Инго Пец (Ingo Petz) отмечает, что способствовать плюрализму и демократии, а также оказывать поддержку общественным вещателям - одна из задач Европейского вещательного союза. "Напоминать об этом входящим в ЕВС странам с авторитарным режимом и в крайнем случае вмешиваться - принципиальная необходимость. "Беларусь 1" - один из важнейших инструментов пропаганды Лукашенко. Это не общественный, а полностью государственный телеканал. Государство вмешивается в работу редакций", - подчеркивает он.

Что касается "Евровидения", то само по себе представление о поющих вместе странах за рамками политики - это красиво, не отрицает Инго Пец. "Но здесь надо учитывать и то, что режимы используют некоторые конкурсные песни для собственной пропаганды, как это было с песней "I Love Belarus" в 2011 году, когда по Беларуси прошла волна репрессий", - говорит он.

Анастасия Винникова представляла Беларусь на Евровидении 2011 года

Анастасия Винникова представляла Беларусь на "Евровидении" 2011 года

В нынешних белорусских протестах как раз творческие люди находятся под прицелом режима. "Что же это за послание, когда задорно звучит песня о любви и тому подобном, в то время как на родине исполнителя в тюрьмах сидят музыканты, певцы и многие другие?" - задается вопросом журналист.

Беларусь на "Евровидении" и национальный отбор

В ответ на запрос DW дать комментарий по поводу кампании Белтелерадиокомпания не пояснила свою позицию. Сейчас идет прием заявок на национальный отбор для "Евровидения-2021". Ранее планировалось, что на конкурсе выступит дуэт VAL.

В прошлом году это сделать не удалось из-за отмены "Евровидения" в Роттердаме в связи с пандемией. А осенью Белтелерадиокомпания и вовсе отказала музыкантам в участии, объяснив это тем, что у них "отсутствует совесть". До этого Лера Грибусова и Влад Пашкевич из дуэта опубликовали в своем инстаграме видео, в котором критиковали работу с гостелевидением и выразили надежду на новую Беларусь.

"Евровидение" пройдет в мае в Роттердаме - правда, пока неизвестно, в каком формате. В Белорусском фонде культурной солидарности надеятся, что VAL все же сможет выступить. Ян Феддерсен не сомневается, что новый участник от Беларуси будет полностью соответствовать интересам Лукашенко. Лишение лицензии EВС означало бы для белорусского телевидения потерю доступа к большой европейской общественно-правовой вещательной сети, а значит к фильмам, новостным и спортивным трансляциям из других стран, объясняет эксперт. "Это будет потеря престижа. Но вообще ЕВС должен придерживаться того, что стоит в договоре. А он исключает политическую обусловленность. Я против Лукашенко, против автократии, но я очень сомневаюсь, что этот способ протеста сподвигнет EВС что-то предпринять", - заключает Ян Феддерсен.

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    Автор: Анастасия Буцко


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