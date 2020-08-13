Белорусские журналисты призывают остановить насилие

Сотрудники государственных и негосударственных СМИ Беларуси обратились с открытым письмом к министерству информации и его главе Игорю Луцкому. В письме, которое будет передано лично министру в пятницу, 14 августа, во время встречи представителей СМИ с главой ведомства и представителями МВД, они объясняют увольнение многих сотрудников государственных СМИ "зовом совести" и "невозможностью смотреть на происходящее насилие".

"Немедленно прекратить нападения и задержания"

Отстаивая принцип многообразия мнений, журналисты призвали Мининформации РБ "принять срочные меры, чтобы правоохранительные органы немедленно прекратили нападения и задержания представителей СМИ". Кроме того, в заявлении содержится просьба не отключать интернет и не лишать жителей Беларуси качественной связи.

Авторы заявления призывают "прекратить необоснованное насилие и издевательство по отношению к уже задержанным" и помнить, что "применение силы для подавления протестов должно быть исключительной и крайней мерой". Особое возмущение журналистов вызывают задержания "в целях профилактики".

К полуночи по Минску заявление подписали около 250 сотрудников СМИ из Минска и других городов Беларуси.

Протесты после президентских выборов в Беларуси

В Беларуси уже пятый день не стихают протесты после президентских выборов, победителем которых, как заявил ЦИК, стал Александр Лукашенко. Белорусский ОМОН и спецназ жестоко избивают протестующих, применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и разгоняет водометами. Два человека погибли, точное количество пострадавших неизвестно, около шести тысяч были задержаны. Главный соперник Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

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